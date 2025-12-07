Slušaj vest

U jeku priče o navodnom odlasku iz Partizana, američki košarkaš Dvejn Vašington oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Podsetimo, poznati italijanski novinar Mateo Andreani u petak je plasirao vest da bi Vašington u narednom periodu mogao da napusti Partizan. Plejmejker crno-belih bio je jedan od košarkaša koji su bili na udaru navijača na utakmici protiv Bajerna, ali je uprkos tome bio među najboljima na trenu.

Bio je vidno nezadovoljan tretmanom koji je imao od strane navijača. Nakon utakmice imao je i žustru raspravu sa kapitenom Partizana Vanjom Marinkovićem, jer navodno nije želeo da pozdravi navijače posle silnih uvreda koje je dobio. Poslušao je na kraju kapitena, a onda među prvima uz salvu zvižduka napustio teren. Očekivano odmah su krenule spekulacije o njegovoj budućnosti u Partizanu.

Vašington se oglasio na Instagramu i poslao jednu zanimljivu poruku.

Objavio ke video kompilaciju svojih najboljih poteza iz mečeva sa Olimpijakosom i Panatinaikosom uz komentar:

"Imamo najbolji posao na svetu čoveče što smo košarkaši. Tako da svaki dan dolazimo ovde sa osmehom na licu", poručio je Vašington.

Kurir sport