Prema pisanju izraelskih medija, nije samo Kris Silva iz AEK-a na meti Makabija. Posle velike pobede ekipe iz Tel Aviva u Kaunasu, odjednom se atmosfera oko kluba promenila i sada se traži više pojačanja.

Kako piše "Walla", Zek Henkins se nalazi pred vratima Makabija.

On trenutno igra u Granadi, ali odlično poznaje košarkaške prilike u Izraelu, s obzirom da je igra sa velikim uspehom za Hapoel Jerusalim.

U to vreme je ekipu vodio Aleksandar Džikić koji je maksimalno dobro koristio kvalitete pokretljivog visokog igrača, toliko da je Hapoel igrao za titulu prvaka Lige šampiona, a Henkins završio u idealnoj petorci takmičenja. Tada je bio i MVP izraelskog prvenstva.

