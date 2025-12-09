Kris Silva nije jedina meta!
majstor
POJAČANJE U NAJAVI! Stiže moćni Zek za evroligaški pohod?
Slušaj vest
Prema pisanju izraelskih medija, nije samo Kris Silva iz AEK-a na meti Makabija. Posle velike pobede ekipe iz Tel Aviva u Kaunasu, odjednom se atmosfera oko kluba promenila i sada se traži više pojačanja.
Kako piše "Walla", Zek Henkins se nalazi pred vratima Makabija.
Makabi Tel Aviv Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
On trenutno igra u Granadi, ali odlično poznaje košarkaške prilike u Izraelu, s obzirom da je igra sa velikim uspehom za Hapoel Jerusalim.
U to vreme je ekipu vodio Aleksandar Džikić koji je maksimalno dobro koristio kvalitete pokretljivog visokog igrača, toliko da je Hapoel igrao za titulu prvaka Lige šampiona, a Henkins završio u idealnoj petorci takmičenja. Tada je bio i MVP izraelskog prvenstva.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši