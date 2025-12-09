Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se u petak u evroligaškom večitom derbiju, u 15. kolu, od 20.30 u Beogradskoj areni.

Evroliga je je na svom zvaničnom Instagram nalogu podsetila navijače večitih rivala na okršaj u Areni od pre tri godine, kada je tadašnji bek Zvezde Nemanja Nedović, trojkom u poslednjoj sekundi utišiao "grobare" i "pokopao" Partizan!

Bolna rana koja i dalje iritira navijače Partizana, a Evroliga je ovim potezom samo dosolila bolno mesto...

Podsetimo se kako je Nedović pobedio Partizan decembra 2022. godine (79:78):

