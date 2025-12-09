Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se u petak u evroligaškom večitom derbiju, u 15. kolu, od 20.30 u Beogradskoj areni.

Evroliga je je na svom zvaničnom Instagram nalogu podsetila navijače večitih rivala na okršaj u Areni od pre tri godine, kada je tadašnji bek Zvezde Nemanja Nedović, trojkom u poslednjoj sekundi utišiao "grobare" i "pokopao" Partizan!

Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Bolna rana koja i dalje iritira navijače Partizana, a Evroliga je ovim potezom samo dosolila bolno mesto...

Podsetimo se kako je Nedović pobedio Partizan decembra 2022. godine (79:78):

Ne propustiteEvroligaCRVENA ZVEZDA DOBIJA POJAČANJE ZA PARTIZAN? Zver stiže pred "grobare" u Arenu?
ZVEZDA-MONACO_76.JPG
KošarkaVAŽNO! Oglasio se Partizan pred evroligaški večiti derbi - Crvenu zvezda čeka pakao!
partizan-bayern-541381.JPG
KošarkaNIJE DOBRO! Evo šta je povredio Devonte Gejem i to baš pred večiti derbi!
Devonte Grejem
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ SAOPŠTIO LOŠE VESTI PRED PARTIZAN! Nova povreda - pa, dokle više? Evo šta je rekao o derbiju i stanju Monekea!
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa

BONUS VIDEO:

Nedović i Marković prvi izašli na zagrevanje Izvor: Kurir sport