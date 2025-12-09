Slušaj vest

NBA zvezdu nećemo gledati u dresu Partizana.

Iskusni američki košarkaš Malik Bizli poručio je putem društvenih mreža da ne dolazi u Beograd.

Malik Bizli Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prethodnih dana spekulisalo se da je američki košarkaš u poodmaklim pregovorima sa crno-belima i da bi uskoro mogao da postane novo pojačanje Partizana, ali košarkaš je javno demantovao glasine.

"Kažu da dolazim u Srbiju... Ne dolazim" poručio je Bizli.

NBA bek prošlu sezonu proveo je u Detroit Pistonsima, a nosio je dresove Milvoki Baksa, Los Anđeles Lejkersa, Jute, Minesote i Denvera na samom startu karijere gde je delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem u periodu od 2016. do 2020. godine.

Malik Bizli je prošle sezone bio drugi u izboru za najboljeg šestog igrača lige sa 16,3 poena, 2,6 skokova i 1,7 asistencija, a sada je ostao bez kluba jer se nalazi pod istragom zbog navodnog ilegalnog klađenja

