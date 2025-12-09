Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni, igraju prvi ovosezonski evroligaški večiti derbi.

Susret između crno i crveno-belih igra se u okviru 15. kola Evrolige, a pred ovaj duel isplivao je i jedan neočekivani podatak. Bukmejkeri su se oglasili i objavili kvote za derbi, a na iznenađenje mnogih - Partizan ima ulogu favorita!

Kvota na trijumf crno-belih iznosi 1,80 dok je na pobedu Zvezde 2,05, te kladionice očekuju da će se u Areni voditi prava bitka i velika drama.

Zbog čega je podatak da je Partizan favorit protiv Zvezde iznenađenje mnogima?

Pre svega zbog stanja na tabeli koje jasno govori ko je u boljoj situaciji - Crvena zvezda nalazi se na trećem mestu sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na poziciji 16 sa skorom 5-9. Crno-beli nisu blistali ove sezone u Evroligi, ali je naznaka da tim izlazi iz rezultatske krize trijumf protiv Bajerna u prošloj rundi.

Sa druge strane, Zvezda je posle odličnog starta, krenula da igra po sistemu toplo-hladno, te ima problem da veže dva trijumfa, ali isto tako ne gubi dva puta zaredom. U poslednjih pet mečeva Zvezda je izgubila od Dubaija, pa pobedila Monako, zatim je poražena od Valensije, pa je slavila protiv Olimpijakosa, da bi u prošlom kolu položila oružje pred Barselonom.

Takođe, poznato je šta se sve dešavalo u Partizanu od kada je Željko Obradović podneo ostavku, te bi Crvena zvezda sasvim sigurno želela to da iskoristi kako bi slavila.

Crno-bele će na derbiju voditi Mirko Ocokoljić i to će mu biti prvi takav zadatak, dok će na klupi Zvezde sedeti daleko iskusniji Saša Obradović. Zanimljivo je to da je Ocokoljić jedno vreme sarađivao sa Sašom Obradovićem, te će se i njihov duel pomno pratiti.

Za kraj, jedan podatak koji bi mogao da ide na ruku Partizanu. Crno-beli su domaćini i imaće više navijača u hali, ali će i pristalice Zvezde biti u Areni jer je u pitanju evroligaški derbi, te je i Zvezda dobila određeni broj karata. Prema dogovoru klubova oko 1.000 karata ide u ruke navijačima Zvezde, te bi atmosfera mogla da bude interesantna, ali je jasno da će igrači tima sa Malog Kalemegdana dobiti vruć doček.

Šta vi mislite, da li će Partizan opravdati ulogu favorita i slaviti u derbiju ili će pobedu odneti Crvena zvezda? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

