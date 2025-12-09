Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 15. kolu Evrolige (petak 20.30), što će biti njihov prvi međusobni okršaj ove sezone.

Pred okršaj beogradskih večitih Evroliga je objavila sjajan video u kom su pojedini igrači Partizana i Zvezde izneli svoja očekivanja pred meč.

O večitom derbiju govorili su Tajrik Džons, Isak Bonga, Kodi Miler-Mekintajer i debitanti Čima Moneke i Džordan Nvora.

Najviše pažnje privukla je izjava plejmejkera Zvezde Kodija Milera-Mekintajera, koji je svojevremeno branio i boje Partizana u večitom derbiju.

"Neverovatno je rivalstvo ovih timova, energija koju osetite. Naravno, lako je osetiti mržnju, iskreno, ali je takođe sjajno jer ne može da se živi bez drugog tima. Znate, Crvena zvezda nije kalibar Crvene zvezde bez Partizana i obrnuto", rekao je košarkaš crveno-belih.

Istakao je i da mečevi liče i na gladijatorsku borbu.

"Obući patike, uzeti štit i mač. Samo čujete skandiranje svuda oko vas pre nego što istrčite na parket. Definitivno liči na gladijatorske borbe. Klubovi koji se, kao, mrze, ali ne mogu jedan bez drugog. Skoro kao Marvelov film", dodao je Mekintajer.

Kurir sport

Ne propustiteEvroligaDA LI JE OVO NEKO OČEKIVAO?! Isplivao iznenađujući podatak pred evroligaški derbi!
Nikola Kalinić i Vanja Marinković KK Crvena zvezda - KK Partizan
Evroliga"LJUT SAM NA NEDOVIĆA" Bogdanović se oglasio pred okršaj večitih u Evroligi: Moraš da izabereš stranu! Nema pozdrava sa Zvezdom kad dođe nedelja derbija!
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa
EvroligaALEKSA AVRAMOVIĆ PROGOVORIO O PARTIZANU: O tim ljudima se ne govori dovoljno! Zato je Željko Obradović i pričao to!
partizanbayern-65.jpg
Evroliga"KAŽU DA DOLAZIM U SRBIJU" Čuveni NBA as se oglasio i otkrio da li dolazi u Partizan! Evo šta je poručio!
Malik Bizli

Poništena trojka Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Cedevita Olimpija Izvor: TV Arena sport