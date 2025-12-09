Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 15. kolu Evrolige (petak 20.30), što će biti njihov prvi međusobni okršaj ove sezone.

Pred okršaj beogradskih večitih Evroliga je objavila sjajan video u kom su pojedini igrači Partizana i Zvezde izneli svoja očekivanja pred meč.

O večitom derbiju govorili su Tajrik Džons, Isak Bonga, Kodi Miler-Mekintajer i debitanti Čima Moneke i Džordan Nvora.

Najviše pažnje privukla je izjava plejmejkera Zvezde Kodija Milera-Mekintajera, koji je svojevremeno branio i boje Partizana u večitom derbiju.

"Neverovatno je rivalstvo ovih timova, energija koju osetite. Naravno, lako je osetiti mržnju, iskreno, ali je takođe sjajno jer ne može da se živi bez drugog tima. Znate, Crvena zvezda nije kalibar Crvene zvezde bez Partizana i obrnuto", rekao je košarkaš crveno-belih.

Istakao je i da mečevi liče i na gladijatorsku borbu.

"Obući patike, uzeti štit i mač. Samo čujete skandiranje svuda oko vas pre nego što istrčite na parket. Definitivno liči na gladijatorske borbe. Klubovi koji se, kao, mrze, ali ne mogu jedan bez drugog. Skoro kao Marvelov film", dodao je Mekintajer.

Kurir sport