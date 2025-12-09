Slušaj vest

Košarkaš Dubaija Aleksa Avramović u razgovoru za „Basketball Sphere“ otvoreno je govorio o boravku u Partizanu, posebno ističući važnu ulogu Obradovićevih pomoćnika u svom razvoju.

Avramović je crno-beli dres nosio od 2021. do 2024. godine, pre nego što je karijeru nastavio u moskovskom CSKA. Kako je istakao, izuzetno je zadovoljan uslovima koje je imao u Rusiji, ali i onima koji ga trenutno prate u Dubaiju.

"Sećam se kada sam igrao FIBA Evrokup, pa treba da se leti za Kipar ili Holandiju, ceo dan letiš, dva puta menjaš avion i jedva stigneš na kraju do destinacije. Ovde sedneš u avion, sat vremena pre poletanja dođeš na aerodrom, sve nam je olakšano. Iz Dubaija su letovi, ako ne računamo Atinu, po 5-6 sati, prilagođeno je sve da nam olakša i to je zaista na visokom nivou“, rekao je Avramović za Basketball sphere.

Srpski košarkaš posebno je naglasio koliko mu je značio rad sa pomoćnicima Željka Obradovića, otkrivši kako je izgledala svakodnevica i razvoj pod stručnim vođstvom tog trenerskog tima.

"Mi bekovi smo radili sa Bogdanom Karaičićem, još jednim trenerom koji je prošao ispod kulisa. Njih dvojica u Partizanu su bili dva univerzalna vojnika koji su radili od jutra, do sutra. Zato je i Željko Obradović pričao da je imao najbolji stručni štab u karijeri. Aleksandar Matović i Bogdan Karaičić su fantastični“, podvukao je Avramović.