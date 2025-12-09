Slušaj vest

Košarkaš Dubaija Aleksa Avramović u razgovoru za „Basketball Sphere“ otvoreno je govorio o boravku u Partizanu, posebno ističući važnu ulogu Obradovićevih pomoćnika u svom razvoju.

Avramović je crno-beli dres nosio od 2021. do 2024. godine, pre nego što je karijeru nastavio u moskovskom CSKA. Kako je istakao, izuzetno je zadovoljan uslovima koje je imao u Rusiji, ali i onima koji ga trenutno prate u Dubaiju.

"Sećam se kada sam igrao FIBA Evrokup, pa treba da se leti za Kipar ili Holandiju, ceo dan letiš, dva puta menjaš avion i jedva stigneš na kraju do destinacije. Ovde sedneš u avion, sat vremena pre poletanja dođeš na aerodrom, sve nam je olakšano. Iz Dubaija su letovi, ako ne računamo Atinu, po 5-6 sati, prilagođeno je sve da nam olakša i to je zaista na visokom nivou“, rekao je Avramović za Basketball sphere.

Aleksa Avramović u dresu Partizana Foto: @starsport, Starsport

Srpski košarkaš posebno je naglasio koliko mu je značio rad sa pomoćnicima Željka Obradovića, otkrivši kako je izgledala svakodnevica i razvoj pod stručnim vođstvom tog trenerskog tima.

"Mi bekovi smo radili sa Bogdanom Karaičićem, još jednim trenerom koji je prošao ispod kulisa. Njih dvojica u Partizanu su bili dva univerzalna vojnika koji su radili od jutra, do sutra. Zato je i Željko Obradović pričao da je imao najbolji stručni štab u karijeri. Aleksandar Matović i Bogdan Karaičić su fantastični“, podvukao je Avramović.

Ne propustiteKošarkaHIT! ALEKSA AVRAMOVIĆ I ŽELJKO OBRADOVIĆ SE SRELI U KAFANI UZ RAKIJICU: Nastala je scena o kojoj će se dugo pričati
2025-07-06 17_48_40-Instagram.jpg
KošarkaAVRAMOVIĆ NAPUSTIO PARTIZAN, PA SE JAVNO OBRATIO OBRADOVIĆU! Ovo su njegove reči posle ODLASKA, poslao je poruku koja ODZVANJA!
partizanbayern-65.jpg
KošarkaKO OSTAJE U PARTIZANU? Imaju li grobari razloga za strah: Osmorici košarkaša ističu ugovori, a sve zavisi od jedne stvari
partizanreal89439.jpg
KošarkaOTKRIVENO! EVO KOJI KOŠARKAŠI PARTIZANA SU JUTROS MORALI NA TRENING! Obradović ih je žestoko KAZNIO - sa aerodroma pravo u halu!
whatsapp-image-20231030-at-9.14.40-pm-2.jpg

Povreda Alekse Avramovića na Eurobasketu Izvor: ArenaSport