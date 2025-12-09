Konačno se vraća srpski reprezentativac.
Evroliga
KONAČNO LEPE VESTI IZ MILANA! Marko Gudurić se vraća - srpski reprezentativac spreman za Panatinaikos!
Armani iz Milana u narednom meču igra protiv Panatinaikosa kod kuće, meč se igra u četvrtak, a stručni štab italijanskog tima je u velikim problemima jer neće igrati Manion, Braun i Flakadori.
No, vraća se Marko Gudurić.
Marko Gudurić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia
Srpski reprezentativac je propustio prethodna dva meča protiv Baskonije i Trenta, ali će biti spreman i to pred seriju teških mečeva za Armani, igraće čak pet mečeva u osam dana (PAO, Virtus, Real, Fenerbahče i Kantu).
U okviru italijanskog šampionata Gudurić beleži u proseku 6.8 poena i 3.1 asistenciju, dok je u Evroligi na 8.1 poen po utakmici, 2.9 skokova i 2.6 asistencija.
Kurier sport / Sportske.net
