Armani iz Milana u narednom meču igra protiv Panatinaikosa kod kuće, meč se igra u četvrtak, a stručni štab italijanskog tima je u velikim problemima jer neće igrati Manion, Braun i Flakadori.

No, vraća se Marko Gudurić.

Marko Gudurić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Srpski reprezentativac je propustio prethodna dva meča protiv Baskonije i Trenta, ali će biti spreman i to pred seriju teških mečeva za Armani, igraće čak pet mečeva u osam dana (PAO, Virtus, Real, Fenerbahče i Kantu).

U okviru italijanskog šampionata Gudurić beleži u proseku 6.8 poena i 3.1 asistenciju, dok je u Evroligi na 8.1 poen po utakmici, 2.9 skokova i 2.6 asistencija.

