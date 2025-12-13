Slušaj vest

- Čestitam Partizanu na pobedi, mislim da je zaslužena u velikom preokretu. U ovom kolu viđena su dva preokreta i napravili su ih Fenerbahče i Partizan. Zvezda je imala najveće vođstvo od 16 poena - počeo je priču Čović tokom gostovanja na "Euronews-u", pa dodao:

- Četvrta četvrtina je bila čudna, neobična, ušlo se rezultatom 60:49 za Crvenu zvezdu, dakle 11 razlike. Zvezda je onda izgledala kao da je gubila, to je nono što na neki način morate uvek da iskontrolišete kada su strani, posebno američki igrači u pitanju. Nemaju taj mentalitet u smislu, kada pobeđujemo to su euforije i radovanja, a kada gubimo to je veliki žal i tugovanje. Amerikanci su u toj četvrtini, barem Amerikanci iz Zvezde, krenuli da napadaju jedan na pet i to se okrenulo i vratilo. Partizan je smogao energiju i došao do zaslužene pobede.

Kritikovao je prvi čovek KSS Kodija Milera-Mekintajera.

- Batler je imao jednu sjajnu fazu, da bi u četvrtoj deonici ušao u tu 'žutu minutu', Nvora je takođe imao sjajnu fazu i Mekintajer koji je napadao, između ostalog i on to jedan na pet i stalno žurio. On ne sme da žuri u takvim situacijama, jer Zvezda vodi. Kod Partizana je Vašington odigao odlično, Bonga takođe i Džons, ne Karlik nego Tajrik.

Zatim je Čović imao i jednu primedbu.

- Ono što mi nekako, mada sve razumem, ali na šta imam primedbu je to što su srpski igrači u derbiju dali samo devet poena. Marinković dva, Davidovac četiri, Kalinić tri. Dakle od ukupno 155 poena na meču samo 5,8 su dali srpski igrači. Tu je takođe otvoreno pitanje kuda ide srpska košarka. Ide se ka tome da u jednom trenutku ne bude ili gotovo ne bude domaćih igrača u timovima koji se takmiče u Evropi. Kada su srpski igrači u pitanju, čini mi se da u Evropi i u evropskim klubovima nemamo više od 8-9 igrača - zaključio je on uz konstataciju da je "atmosfera u derbiju bila uobičajena, da je bilo dovoljno navijanja i uobičajeno vređanja".

