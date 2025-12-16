Igrač crno-belih Isak Bonga rekao je da ekipa napreduje i da mora tako da nastavi.

"Moramo da nastavimo da igramo u ovom pravcu i da ne dozvolimo da nas nešto poremeti. Napredujemo kao tim iz utakmice u utakmicu i moramo da se potrudimo da ostanemo na tom putu", naveo je Bonga.