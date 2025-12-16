Bonga izneo očekivanja pred Virtus.
Evroliga
"NE SMEMO DA DOZVOLIMO DA NAS NEŠTO POREMETI..." Bonga zadovoljan u kom pravcu idu crno-beli: "Napredujemo kao tim iz utakmice u utakmicu!"
Košarkaši Partizana igraju u sredu od 20.30 u Beogradskoj areni protiv Virtusa, utakmicu 16. kola Evrolige.
Igrač crno-belih Isak Bonga rekao je da ekipa napreduje i da mora tako da nastavi.
"Moramo da nastavimo da igramo u ovom pravcu i da ne dozvolimo da nas nešto poremeti. Napredujemo kao tim iz utakmice u utakmicu i moramo da se potrudimo da ostanemo na tom putu", naveo je Bonga.
Posle utakmice u Areni, Partizan putuje u Litvaniju gde će u petak igrati protiv Žalgirisa.
