Slušaj vest

Trener VirtusaDuško Ivanović oglasio se pred evroligaško duplo kolo koje će tim iz Bolonje odigrati u Beogradu ove sedmice.

Partizan će u sredu biti domaćin Virtusu, dok će Crvena zvezda odmeriti snage protiv italijanskog tima u petak.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport, Starsport©

Ipak, Ivanović veruje u pobedu nad Partizanom - u paklu Beogradske arene:

- Teška utakmica protiv ekipe koja je u poslednje četiri utakmice igrala odlično. Sigurno da je atmosfera u Beogradskoj areni prednost za Partizan, ali pre svega mentalno su ekipa visokog nivoa. Imaju raznovrstan stil igre, uspevaju da iskoriste igru jedan na jedan, šutere, kao i igru u reketu. Da bismo pobedili, biće potrebna konstantnost tokom cele utakmice i visok nivo intenziteta. Izaći ćemo na teren da pobedimo, pa ćemo morati da igramo na maksimumu.

Osvrnuo se i na prethodne rezultate Partizana u poslednje vreme:

- Biće to teška utakmica, Partizan u poslednje vreme igra sa ogromnom energijom i izuzetno fizički. Znamo da je teško pobediti ih kod kuće, ali smo pokazali da možemo igrati sa svima. Moraćemo da prihvatimo fizičku borbu koja će trajati svih 40 minuta: ne smemo imati padove koncentracije ni u jednom trenutku, svesni da će za pobedu biti potrebno maksimalno zalaganje, pre svega fizički, a tek onda tehnički.

BONUS VIDEO: