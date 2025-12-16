Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu u Jerusalimu od Hapoela iz Tel Aviva 78:84 (21:21, 16:19, 22:21, 19:23), u utakmici 16. kola Evrolige.

Nakon utakmice, trener Crvene zvezde Saša Obradović se obratio novinarima na konferenciji za medije.

- Mislim da ovakav tip protivnika, ovakva utakmica, odlučuje se u malim stvarima. Možda je oblik umora zbog rasporeda, imamo kratku rotaciju. Hajde da kažemo, na kraju smo odradili neke taktičke promene. Nismo hteli da damo Blejkniju da šutne, hteli smo da tražimo bolje odluke u napadu. To su stvari koje su mogle da odluče utakmicu. Gotovo je, ne treba plakati. Mislim da smo odradili sjajan posao boreći se do kraja. Ima tu stvari koje treba promeniti, imali smo istu utakmicu kao protiv Partizana. Moramo naučiti kako da igramo do kraja ovakve utakmice - rekao je Obradović i potom se osvrnuo na atmosferu u Izraleu:

- Uvek je sjajna atmosfera, čak i sa "oba" Hapoela. Znali smo da će biti neverovatno, da će biti takva podrška. Nema tu šta mnogo da se kaže, mi smo tu da se takmičimo. Odlična utakmica.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dobio je iskusni trener još jedno pitanje, a onda je ustao i napustio konferenciju.

- Ako treba da kažem nešto, mogli smo bolje da delimo loptu. Mogli smo možda da izvučemo više bacanja, bili su u bonusu. Ali da, to je to. Želim samo objašnjenje za tehničke lične greške. Ovo je drugi put u nizu. S druge strane rade isto ljudi. Kad se desi na jednoj strani, onda i na drugoj, mora da postoji neko pravilo oko toga. Ako odlučite da kaznite ljude sa tehničkim greškama, dobro. Ali, svi moraju da imaju isti kriterijum. Izvinite, ali moram da idem, imamo let - rekao je trener Zvezde i ustao.

Crvena zvezda je deveta na tabeli sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Hapoel prvi sa skorom 12/4.

Beogradski crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Virtus, dok će Hapoel igrati na gostujućem terenu u Atini protiv Panatinaikosa.