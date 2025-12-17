Slušaj vest

Lider Evrolige je u 16. kolu pobedio beogradski klub rezultatom 84:78, što je treći uzastopni poraz za crveno-bele.

Oslabljena Crvena zvezda je do same završnice imala šanse za pobedu, ali na kraju nije uspela da dođe do "brejka".

Saša Obradović je konferenciju za medije posle utakmice otvorio psovkom.

Nije jasno šta se tačno desilo. Obradović je video nešto, ili nekoga, a zatim je opsovao.

Pogledajte sami kako je to izgledalo:



Šta je rekao Obradović?





Trener crveno-belih je govorio o stvarima koje si odlučile protivnika.

- Mislim da ovakav tip protivnika, ovakva utakmica, odlučuje se u malim stvarima. Možda je oblik umora zbog rasporeda, imamo kratku rotaciju. Hajde da kažemo, na kraju smo odradili neke taktičke promene. Nismo hteli da damo Blejkniju da šutne, hteli smo da tražimo bolje odluke u napadu. To su stvari koje su mogle da odluče utakmicu. Gotovo je, ne treba plakati. Mislim da smo odradili sjajan posao boreći se do kraja. Ima tu stvari koje treba promeniti, imali smo istu utakmicu kao protiv Partizana. Moramo naučiti kako da igramo do kraja ovakve utakmice - rekao je Obradović i potom se osvrnuo na atmosferu u Izraleu:

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Uvek je sjajna atmosfera, čak i sa "oba" Hapoela. Znali smo da će biti neverovatno, da će biti takva podrška. Nema tu šta mnogo da se kaže, mi smo tu da se takmičimo. Odlična utakmica.

Dobio je iskusni trener još jedno pitanje, a onda je ustao i napustio konferenciju.

- Ako treba da kažem nešto, mogli smo bolje da delimo loptu. Mogli smo možda da izvučemo više bacanja, bili su u bonusu. Ali da, to je to. Želim samo objašnjenje za tehničke lične greške. Ovo je drugi put u nizu. S druge strane rade isto ljudi. Kad se desi na jednoj strani, onda i na drugoj, mora da postoji neko pravilo oko toga. Ako odlučite da kaznite ljude sa tehničkim greškama, dobro. Ali, svi moraju da imaju isti kriterijum. Hvala vam, moram da idem, imamo let - rekao je trener Zvezde i ustao.

