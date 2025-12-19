ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-beli se žestoko brukaju u Kaunasu
Košarkaši Partizana u 17. kolu Evrolige gostuju Žalgirisu.
Utakmica u "Žalgirio" areni u Kaunasu igra se od 19 časova.
Partizan pred utakmicu u Kaunasu ima učinak od šest pobeda i 10 poraza, dok je ekipa Tomasa Masijulisa ostvarila skor 9-7.
Partizan ništa nije odbranio
Nestvarno zvuči podatak da Žalgiris ima 83.3 odsto šuta za dva poena - 20/24. Praktično, Partizan ništa nije odbranio u svom reketu.
Domaćin je za tri šutirao 3/10, ali je promašio nekoliko otvorenih šuteva.
Partizan je izgubio devet lopti i ma samo šest asistencija, uz samo osam skokova.
Vašington i Bonga imaju po sedam poena u Partizanu.
Kod domaćina Rajt je postigao 12 poena, bez promašaja iz igre, dok je Brazdeikis pogodio 10 poena.
18'
Rajt zakucava za svoj 12. poen - 46:27.
Lo diže prednost - 48:27.
Domaćin ima za dva poena 19/23, Partizan gotovo ništa nije uspeo da odbrani.
15'
Mozes Rajt stiže do svog desetog poena - 38:22.
Marinković se upisuje u strelce - 38:24.
Osetkovski je polovičan sa linije penala - 38:25.
13'
Fransisko polaže - 33:20. Fransisko uzvraća sa pet vezanih poena - 36:20.
Jedan od boljih napada Partizana, Osetkovski pogađa - 36:22.
12'
Sliva je ponovo precizan - 31:15.
Vašington smanjuje na 31:17.
Vašington pogađa trojku, vezao je pet poena - 31:20.
10'
Bonga zakucava u solo-prodoru - 23:15.
Sliva pogađa, Partizan ništa ne može da odbrani - 25:15.
Vilijams-Gos pogađa pod faulom - 27:15. Pogodio je za 28:15. Njegovih pet poena.
Partizan je izgubio čak pet lopti u prvoj četvrtini.
9'
Rajt ponovo pogađa pod faulom, njegovih sedam poena - 20:13. Vidi se da crno-beli bez Tajrika Džonsa imaju veliki problem pod košem.
Mozes Rajt je posle tajm-auta postigao poen iz dodatnog bacanja - 21:13.
Maodo Lo donosi prvu dvocifrenu prednost Žalgirisu - 23:13.
8'
Rajt pogađa pod faulom - 15:11. Pogodio je iz ponovljenog bacanja - 16:11.
Bonga je precizan sa poludistance - 16:13.
Maodo Lo je precizan - 18:13.
7'
Fernando zakucava i postiže svoje prve poene iz igre - 11:9.
Rajt vraća zakucavanje - 13:9.
Milton je upisao svoje prve poene - 13:11.
5'
Brazdejkis je izjednačio svojim četvrtim poenom - 6:6.
Bruno Fernando je polovičan sa linije penala - 6:7.
Sliva pogađa trojku - 9:7.
3'
Sudije su jednu spornu loptu dodelile domaćem timu, a Vilijams-Gos se upisao u strelce - 4:3. Bivši košarkaš Partizana je doneo prvo vođstvo domaćem timu.
1. četvrtina
Partizan počinje sa Miltonom, Vašingtonom, Braunom, Bongom i Fernandom.
Domaćin kreće sa Vilijams-Gosom, Fransisom, Rajtom, Brazdeikisom i Tubelisom.
Ocokoljić bez petorice
Trener Partizana Mirko Ocokoljić ne može da računa na petoricu igrača u Kaunasu: Aleksej Pokuševski, Karlik Džons, Tajrik Džons, Mario Nakić, Mika Murinen.
Tabela
Sastavi
ŽALGIRIS - PARTIZAN
Sudije: Mehdi Difala, Rain Perandi, Vasiliki Caruča
ŽALGIRIS: Vilijams-Gos, Fransisko, Rajt, Brazdeikis, Gedraitis, Tubelis, Lo, Sliva, Birutis, Rubstavičijus, Sirvidis, Uljanovas.
PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Marinković, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates.