19:45

Partizan ništa nije odbranio

Nestvarno zvuči podatak da Žalgiris ima 83.3 odsto šuta za dva poena - 20/24. Praktično, Partizan ništa nije odbranio u svom reketu.

Domaćin je za tri šutirao 3/10, ali je promašio nekoliko otvorenih šuteva.

Partizan je izgubio devet lopti i ma samo šest asistencija, uz samo osam skokova. 

Vašington i Bonga imaju po sedam poena u Partizanu.

Kod domaćina Rajt je postigao 12 poena, bez promašaja iz igre, dok je Brazdeikis pogodio 10 poena.

19:43

20'

Fernando je polovičan sa penala - 50:30

Fransisko pogađa za tri - 53:30

19:41

19'

Milton smanjuje na 48:29

Brazdejkis stiže do desetog poena - 50:29

19:40

18'

Rajt zakucava za svoj 12. poen - 46:27

Lo diže prednost - 48:27

Domaćin ima za dva poena 19/23, Partizan gotovo ništa nije uspeo da odbrani.

19:38

17'

Vašington stiže do svog sedmog poena - 42:27

Brazdejkis pogađa svoje prve poene - 44:27

19:35

16'

Vilijams-Gos diže prednost na 40:25

Vilijams-Gos sam na ziceru u kontri - 42:25

19:33

15'

Mozes Rajt stiže do svog desetog poena - 38:22.

Marinković se upisuje u strelce - 38:24

Osetkovski je polovičan sa linije penala - 38:25

19:30

13'

Fransisko polaže - 33:20. Fransisko uzvraća sa pet vezanih poena - 36:20

Jedan od boljih napada Partizana, Osetkovski pogađa - 36:22

19:28

12'

Sliva je ponovo precizan - 31:15

Vašington smanjuje na 31:17.

Vašington pogađa trojku, vezao je pet poena - 31:20

19:27

11'

Sliva je polovičan sa linije penala - 29:15

19:25

2. četvrtina

Crno-beli ulaze u drugu četvrtinu sa 13 poena minusa - 28:15

19:21

10'

Bonga zakucava u solo-prodoru - 23:15

Sliva pogađa, Partizan ništa ne može da odbrani - 25:15

Vilijams-Gos pogađa pod faulom - 27:15. Pogodio je za 28:15. Njegovih pet poena. 

Partizan je izgubio čak pet lopti u prvoj četvrtini.

19:19

9'

Rajt ponovo pogađa pod faulom, njegovih sedam poena - 20:13. Vidi se da crno-beli bez Tajrika Džonsa imaju veliki problem pod košem.

Mozes Rajt je posle tajm-auta postigao poen iz dodatnog bacanja - 21:13

Maodo Lo donosi prvu dvocifrenu prednost Žalgirisu - 23:13

19:17

8'

Rajt pogađa pod faulom - 15:11. Pogodio je iz ponovljenog bacanja - 16:11

Bonga je precizan sa poludistance - 16:13

Maodo Lo je precizan - 18:13

19:16

7'

Fernando zakucava i postiže svoje prve poene iz igre - 11:9

Rajt vraća zakucavanje - 13:9

Milton je upisao svoje prve poene - 13:11

19:16

6'

Brazdeikis donosi šestim poenom prednost Žalgirisu 11:7.

19:11

5'

Brazdejkis je izjednačio svojim četvrtim poenom - 6:6.

Bruno Fernando je polovičan sa linije penala - 6:7.

Sliva pogađa trojku - 9:7

19:09

4'

Braun pogađa trojku - 4:6

19:07

3'

Sudije su jednu spornu loptu dodelile domaćem timu, a Vilijams-Gos se upisao u strelce - 4:3. Bivši košarkaš Partizana je doneo prvo vođstvo domaćem timu. 

19:02

2'

Bonga otvara utakmicu trojkom - 0:3

Brazdejkis je upisao prve poene za domaći tim - 2:3

19:00

1. četvrtina

Partizan počinje sa Miltonom, Vašingtonom, Braunom, Bongom i Fernandom.

Domaćin kreće sa Vilijams-Gosom, Fransisom, Rajtom, Brazdeikisom i Tubelisom.

18:50

Ocokoljić bez petorice

Trener Partizana Mirko Ocokoljić ne može da računa na petoricu igrača u Kaunasu: Aleksej Pokuševski, Karlik Džons, Tajrik Džons, Mario Nakić, Mika Murinen.

16:01

Tabela



15:47

Sastavi

ŽALGIRIS - PARTIZAN

Sudije: Mehdi Difala, Rain Perandi, Vasiliki Caruča

ŽALGIRIS: Vilijams-Gos, Fransisko, Rajt, Brazdeikis, Gedraitis, Tubelis, Lo, Sliva, Birutis, Rubstavičijus, Sirvidis, Uljanovas.

PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Marinković, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates.