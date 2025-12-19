Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus sa 90:89 u 17. kolu Evrolige.

Posle drama u Beogradskoj areni oglasio se plej Zvezde Kodi Miler Mekintajer i šokirao sve konstatacijom da je promašio čak pet penala i mogao da postane tragičar...

- Odbrana, kada igramo odbranu možemo da trčimo u tranziciji. Odbrana je ta koja je odlučila, imamo dovoljno igrača koji mogu da pogode u napadu svake večeri, ali večeras smo odigrali fokusirano u odbrani. Držali smo se zajedno. Nismo osećali pritisak, držali smo se zajedno i pobedili. Sve počinje od odbrane, naša igra ide iz odbrana i to je to.

Za kraj je upitan o promašenim slobodnim bacanjima.

- Nisam umro, niko nije umro od promašenog slobodno bacanja. Idemo dalje - rekao je Kodi.

Mekintajer je šutirao 1 od 6 penala večeras, a u drugom delu meča je vezao tri vezana promašaja. Skupo je mogao da košta Zvezdu protiv Virtus, ali je sreća pogledala Mekintajera i crveno-bele.

