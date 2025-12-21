UROŠ DRAGIĆEVIĆ, TRENER SA NBA ISKUSTVOM, STIŽE U PARTIZAN! Sve crno na belo o srpskom strategu koji obećava! Parni valjak dobija pravog stručnjaka!
KK Partizan uskoro dobija novog šefa stručnog štaba.
Kako je "Kurir" ranije preneo, španski stručnjak Đoan Penjaroja, preuzeće vruću trenersku palicu u crno-belom taboru.
Španski trener potpisao je saradnju do leta 2027. godine, bez uobičajene klauzule "1+1", već sa fiksnim ugovorom na godinu i po dana, preneo je naš portal.
Očekuje se da će u stručnom štabu Penjaroje ostati Mirko Ocokoljić, kao i dugogodišnji član crno-belih Aca Matović. Partizanovom stručnom štabu pridružiće se i Uroš Dragićević, direktor Fuenlabradine razvojne akademije. Očekuje se da Dragićević u timu ima ulogu pomoćnog trenera.
Dragićević je trener sa više od 20 godina iskustva u razvoju mladih i profesionalnih igrača.
Specijalizovan za individualni rad, modernu evropsku košarku i pripremu igrača za najviši nivo takmičenja.
• Dugogodišnji rad u elitnim madridskim programima
• Trener selekcija U14–U18
Monako - stručni štab Saše Obradovića.
• Član stafa Monaka
• Učešće u pripremi vrhunskih evropskih profesionalaca
Igrači sa kojima je radio:
• Trej Tompkins
• Usman Garuba
• Ksavijer Ratan-Mejs
• Majk Džejms
• Eli Okobo
• Donatas Motiejūnas
• i mnogi Euroliga / NBA / NCAA talenti.
