KK Partizan uskoro dobija novog šefa stručnog štaba.

Kako je "Kurir" ranije preneo, španski stručnjak Đoan Penjaroja, preuzeće vruću trenersku palicu u crno-belom taboru.

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Španski trener potpisao je saradnju do leta 2027. godine, bez uobičajene klauzule "1+1", već sa fiksnim ugovorom na godinu i po dana, preneo je naš portal.

PARTIZAN-BARCELONA_119.JPG

Očekuje se da će u stručnom štabu Penjaroje ostati Mirko Ocokoljić, kao i dugogodišnji član crno-belih Aca Matović. Partizanovom stručnom štabu pridružiće se i Uroš Dragićević, direktor Fuenlabradine razvojne akademije. Očekuje se da Dragićević u timu ima ulogu pomoćnog trenera.

Dragićević je trener sa više od 20 godina iskustva u razvoju mladih i profesionalnih igrača.

Specijalizovan za individualni rad, modernu evropsku košarku i pripremu igrača za najviši nivo takmičenja.

• Dugogodišnji rad u elitnim madridskim programima
• Trener selekcija U14–U18

Monako - stručni štab Saše Obradovića.

• Član stafa Monaka
• Učešće u pripremi vrhunskih evropskih profesionalaca

Igrači sa kojima je radio:

• Trej Tompkins
• Usman Garuba
• Ksavijer Ratan-Mejs
• Majk Džejms
• Eli Okobo
• Donatas Motiejūnas
• i mnogi Euroliga / NBA / NCAA talenti.

Dejan Jakara
Bili Beron
Tajrik Džons KK Partizan
KK Partizan

