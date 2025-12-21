Slušaj vest

KK Partizan uskoro dobija novog šefa stručnog štaba.

Kako je "Kurir" ranije preneo, španski stručnjak Đoan Penjaroja, preuzeće vruću trenersku palicu u crno-belom taboru.

Španski trener potpisao je saradnju do leta 2027. godine, bez uobičajene klauzule "1+1", već sa fiksnim ugovorom na godinu i po dana, preneo je naš portal.

Očekuje se da će u stručnom štabu Penjaroje ostati Mirko Ocokoljić, kao i dugogodišnji član crno-belih Aca Matović. Partizanovom stručnom štabu pridružiće se i Uroš Dragićević, direktor Fuenlabradine razvojne akademije. Očekuje se da Dragićević u timu ima ulogu pomoćnog trenera.

Dragićević je trener sa više od 20 godina iskustva u razvoju mladih i profesionalnih igrača.

Specijalizovan za individualni rad, modernu evropsku košarku i pripremu igrača za najviši nivo takmičenja.

• Dugogodišnji rad u elitnim madridskim programima

• Trener selekcija U14–U18

Monako - stručni štab Saše Obradovića.

• Član stafa Monaka

• Učešće u pripremi vrhunskih evropskih profesionalaca

Igrači sa kojima je radio:

• Trej Tompkins

• Usman Garuba

• Ksavijer Ratan-Mejs

• Majk Džejms

• Eli Okobo

• Donatas Motiejūnas

• i mnogi Euroliga / NBA / NCAA talenti.

