Trijumf Francuza.
19. kolo
EVROLIGA! Monako razbio Barsu, Asvel pobedom prišao Partizanu!
Košarkaši Monaka pobedili su Barselonu rezultatom 90:74, dok je Asvel nadigrao Pariz sa 89:86 u 19. kolu Evrolige.
Najefikasniji igrač Barselone je bio Dario Brisuela sa 25 poena, dok je 14 imao Majls Noris...
U pobedničkom timu, Majk Džejms je predvodio sa 19 poena, 4 skoka i 5 asistencija, Kevarijus Hejs je postigao 15 poena uz 5 skokova, Nikola Mirotić 13, a Eli Okobo 12 poena.
U isto ovo vreme, košarkaši Asvela su odigrali svoj meč protiv Pariza i uprkos tome što su bili autsajderi pobedili su sa 94:89.
Ovom pobedom Asvel se izjednačio sa Partizanom i sada ima učinak 6-13 na samom dnu tabele.
