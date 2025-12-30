Slušaj vest

Košarkaši Monaka pobedili su Barselonu rezultatom 90:74, dok je Asvel nadigrao Pariz sa 89:86 u 19. kolu Evrolige.

Najefikasniji igrač Barselone je bio Dario Brisuela sa 25 poena, dok je 14 imao Majls Noris...

Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

U pobedničkom timu, Majk Džejms je predvodio sa 19 poena, 4 skoka i 5 asistencija, Kevarijus Hejs je postigao 15 poena uz 5 skokova, Nikola Mirotić 13, a Eli Okobo 12 poena.

U isto ovo vreme, košarkaši Asvela su odigrali svoj meč protiv Pariza i uprkos tome što su bili autsajderi pobedili su sa 94:89.

KK Partizan

Ovom pobedom Asvel se izjednačio sa Partizanom i sada ima učinak 6-13 na samom dnu tabele.

Đoan Penjaroja
KK Partizan
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid

