KO NAPUŠTA PARTIZAN? Karlik Džons, Dvejn Vašington, Tajrik Džons, Vanja Marinković? Tek će biti vrelo u 2026. godini - ovo su potencijalni odlasci iz Humske!
Iza Partizana je težak period, a crno-belima preti i opasnost da već na startu 2026. godine padnu na poslednje mesto na tabeli Evrolige.
Da bi se to dogodilo, Bajern iz Minhena bi u petak morao da pobedi Makabi iz Tel Avivia na svom parketu.
Danima unazad spekuliše se o odlasku Tajrika Džonsa, kao i o sudbini Sterlinga Brauna i Džabarija Parkera.
Na sve to treba dodati i lošu formu kapitena Vanje Marinkovića, kao i neozbiljnu košarku kojom Dvejn Vašington pleni na terenu.
Pomenuti tandem je uništio Partizan u porazu od Valensije u 19. kolu (86:73).
Crno-bele na leto čeka potencijalna nova rekonstrukcija tima, jer čak sedmorici košarkaša ističe ugovor u junu 2026.
Reč je o: Karliku Džonsu, Dvejnu Vašingtonu, Vanji Marinkoviću, Tajriku Džonsu, Dilanu Osetkovskom, Niku Kalatesu, kao i Kameronu Pejnu koji je nedavno potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.
Videćemo koji put će crno-beli izabrati na leto, ali nema dileme da će u Humskoj biti promena.
BONUS VIDEO: