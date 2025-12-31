Slušaj vest

Iza Partizana je težak period, a crno-belima preti i opasnost da već na startu 2026. godine padnu na poslednje mesto na tabeli Evrolige.

Da bi se to dogodilo, Bajern iz Minhena bi u petak morao da pobedi Makabi iz Tel Avivia na svom parketu.

1/12 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Danima unazad spekuliše se o odlasku Tajrika Džonsa, kao i o sudbini Sterlinga Brauna i Džabarija Parkera.

Na sve to treba dodati i lošu formu kapitena Vanje Marinkovića, kao i neozbiljnu košarku kojom Dvejn Vašington pleni na terenu.

Pomenuti tandem je uništio Partizan u porazu od Valensije u 19. kolu (86:73).

Crno-bele na leto čeka potencijalna nova rekonstrukcija tima, jer čak sedmorici košarkaša ističe ugovor u junu 2026.

Videćemo koji put će crno-beli izabrati na leto, ali nema dileme da će u Humskoj biti promena.

Foto: Printscreen/Basketnews

BONUS VIDEO: