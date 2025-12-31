Slušaj vest

Iza Partizana je težak period, a crno-belima preti i opasnost da već na startu 2026. godine padnu na poslednje mesto na tabeli Evrolige.

Da bi se to dogodilo, Bajern iz Minhena bi u petak morao da pobedi Makabi iz Tel Avivia na svom parketu.

Košarkaši Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Danima unazad spekuliše se o odlasku Tajrika Džonsa, kao i o sudbini Sterlinga Brauna i Džabarija Parkera.

Na sve to treba dodati i lošu formu kapitena Vanje Marinkovića, kao i neozbiljnu košarku kojom Dvejn Vašington pleni na terenu.

Ne propustiteEvroligaSRAMOTA ŠTA SU RADILI! INDEKS ĆE VAS ŠOKIRATI! Dvejn Vašington i Vanja Marinković zakopali Partizan u crnu zemlju! Ko je bio gori - vas pitamo?
Dvejn Vašington KK Partizan

Pomenuti tandem je uništio Partizan u porazu od Valensije u 19. kolu (86:73).

Crno-bele na leto čeka potencijalna nova rekonstrukcija tima, jer čak sedmorici košarkaša ističe ugovor u junu 2026.

Reč je o: Karliku Džonsu, Dvejnu Vašingtonu, Vanji Marinkoviću, Tajriku Džonsu, Dilanu OsetkovskomNiku Kalatesu, kao i Kameronu Pejnu koji je nedavno potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.

Videćemo koji put će crno-beli izabrati na leto, ali nema dileme da će u Humskoj biti promena.

KK Partizan ugovori igrača 2026
Foto: Printscreen/Basketnews

Ne propustiteEvroliga"ŠTA JE TEBI U GLAVI?! KOJI JE POVOD?!" Legenda Partizana žestoko oplela po Dvejnu Vašingtonu: "Oseća da nije bitan... TO NE MOŽE TAKO"
Dvejn Vašington KK Partizan
EvroligaSRPKINJA KOJA JE UČINILA NEMOGUĆE! Obožavaju je navijači Crvene zvezde i Partizana! Uspela je da UJEDINI VEČITE RIVALE!
kristina tomic.jpg
EvroligaDA SE NE LJUBIMO: Došlo je vreme za rastanak, Evroliga nije za njega!
Panatinaikos u okršaju sa Partizanom u Atini
EvroligaSRAMOTA ŠTA SU RADILI! INDEKS ĆE VAS ŠOKIRATI! Dvejn Vašington i Vanja Marinković zakopali Partizan u crnu zemlju! Ko je bio gori - vas pitamo?
Dvejn Vašington KK Partizan

BONUS VIDEO:

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir