EFES - CRVENA ZVEZDA 18.00
Evroliga
UŽIVO! EFES - CRVENA ZVEZDA: Loša vest za crveno-bele pred početak
Košarkaši Crvene zvezde u okviru 19. kola Evrolige gostuju Efesu.
Uoči ovog kola crveno-beli su na devetom mestu sa učinkom 10-8.
Turski tim je na 16. poziciji, u grupi timova koji imaju po šest pobeda.
17:48
Ipak bez Dobrića
Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić propustiće i osmi meč zbog povrede.
Iako je bilo nagoveštaja da bi Dobrić mogao da se vrati u tim, ipak trener Saša Obradović neće računati na njega.
16:02
Tabela
