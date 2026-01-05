Slušaj vest

Iz KK Crvena zvezda stiglo je obaveštenje za navijače da je okončano prijavljivanje vlasnika sezonskih karata za meč sa Valensijom i da će kapacitet dvorane "Aleksandar Nikolić" biti dovoljan za sve koji su se prijavili.

Crvena zvezda će 6. januara, na Badnji dan, odigrati meč 20. kola Evrolige protiv Valensije.

Kako je Arena zauzeta jer se u njoj igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, crveno-beli će Valensiju morati da ugoste u dvorani "Aleksandar Nikolić", pa su vlasnici sezonskih karata morali da se prijavljuju kako bi stekli pravo da uđu na meč.

Kapacitet "Pionira" je 8.000 navijača, a za duel protiv Valensije prijavilo se 7.896 vlasnika sezonskih ulaznica.

"Svi navijači koji su se prijavili putem ankete na zvaničnom sajtu kluba mogu da prisustvuju utakmici, dok oni koji nisu prijavljeni neće biti uneti u sistem za predstojeću utakmicu.

Zahvaljujemo se svima na razumevanju i pomoći u ovoj situaciji!

Klub ovom prilikom želi da uputi apel svim navijačima i zamoli sve koji budu prisutni na utakmici da navijaju fer, sportski i budu prava podrška klubu.

Budite posvećeni samo i isključivo podršci crveno-belima u hali, kako bismo svi zajedno izborili pobedu.

Kapije dvorane biće otvorene dva sata pre početka utakmice, a klub apeluje na sve da dođu na vreme i uđu u halu što ranije, navijaju sportski fer i korektno", piše u saopštenju crveno-belih.