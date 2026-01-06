MONAKO - PARTIZAN: Katastrofa crno-belih u prvom poluvremenu! Domaćin pogodio čak 10 trojki
Košarkaši Partizana u 20. kolu Evrolige gostuju Monaku od 19.30 časova..
Crno-beli su na začelju sa učinkom 6-13, a u nizu su od četiri uzastopna poraza.
Monako je četvrti sa 12 pobeda, uz sedam poraza.
"Kneževi" su apsolutni favoriti na ovom meču, pa je kvota na njih mizernih 1.14.
Monako pogodio čak 10 trojki u prvom poluvremenu
Šuterska rapsodija domaće ekipe.
Monako je pogodio čak 10 trojki iz 13 pokušaja. Čak osam košarkaša domaće ekipe je pogodilo makar jednu trojku.
Nikola Mirotić je najefikasniji sa devet poena, Blosomgejm je postigao osam poena, Džejms sedam, koliko i Tajs. Nemanja Nedović je ubacio pet poena.
Kod Partizana Pejn ima osam poena, Braun sedam, a Marinković i Bonga po pet.
Monako je dominirao u skoku, ima 18 skokova, čak deset više u odnosu na Partizan.
Crno-beli su upisali skromnih šest asistencija, uz sedam osvojenih lopti i devet izgubljenih lopti. Domaćin ima 12 asistencija, tri osvojene i devet izgubljenih lopti.
20'
Džejms pogađa za 54:37.
Pejn je fauliran u poslednjoj stotinki poluvremena. Imaće dva bacanja. Pogodio je oba za 54:39. Pejn je sa osam poena najefikasniji u timu Partizana.
19'
Pejn smanjuje na 49:37.
Nova trojka za Monako, deseta od 12 pokušaja. Dijalo je strelac - 52:37.
18'
Okobo pogađa za tri - 49:32. Monako šutira neverovatnih 9/11 za tri. Doduše, ima nešto i do načina na koji Partizan igra odbranu. Tačnije, ne igra.
Bonga vraća trojku - 49:35.
Tajm-aut za Spanulisa.
15'
Kalatis smanjuje na 41:27.
Strazel pogađa tešku trojku - 44:27.
Parker pogađa pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje - 44:30.
14'
Nedović pogađa daleku trojku - 37:25.
Razigrao se Nedović, vezao je pet poena - 39:25.
Mirotić piše svoj deveti poen - 41:25.
Tajm-aut za Penjaroju. Monako je u seriji 13:4.
13'
Kalatis je ukrao loptu Nedoviću i prekinuo seriju domaćina - 34:23.
Crno-beli su vezali brza četiri poena - 34:25. Strelac je Sterling Braun.
12'
Razigrao se Mirotić, brzih sedam poena i prva dvocifrena prednost Monaka - 32:21.
Hejs dože prednost na 34:21 posle ofanzivnog skoka.
10'
Marinković u kontri poentira za 25:21 posle odlične odbrane Kalatisa.
Još jedna trojka Monaka, Strazel je precizan - 28:21. Monako šutira 6/7 za tri.
9'
Mirotić je ušao u igru i odmah pogodio trojku - 22:16.
Repertorar trojki, Marinković je precizan - 22:19.
Džejms vraća za tri - 25:19.
7'
Fernando zakucava, njegov šesti poen - 16:12. Sudije su poništile koš ipak pošto je isteklo vreme. Ostaje 16:10.
Pokuševski se vratio posle povrede. Ukrao je loptu, a potom u kontri pogodio trojku iz ugla - 16:13.
4'
Fernando je upisao četvrti poen - 7:9.
Blosomgejm vezuje pet poena - 9:9.
Pejn je fauliran u pokušaju za dva poena. Prva bacanja na utakmici, Pejn je polovičan - 9:10. Crno-beli dobri u napadu, ali odbrana nikako ne funkcioniše.
2'
Tajs pogađa prve poene za domaći tim - 2:2.
Fernando se upisao u strelce - 2:4.
Tajs ponovo pogađa za Monako - 4:4.
Startne petorke
Monako: Okobo, Džejms, Blosomgejm, Dijalo, Tajs
Partizan: Pejn, Braun, Bonga, Parker, Fernando.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
MONAKO - PARTIZAN
Hala: Gaston Medesin
Sudije: Huan Karlos Garsija, Olegs Latiševs, Stiv Bitner
MONAKO: Okobo, Blosomgejm, Tajs, Dijalo, Hejs, Tarpej, Begarin, Nedović, Strazel, Mirotić, Džejms. Trener: Vasilis Spanulis
PARTIZAN: Milton, Murinen, Osetkovski, Marinković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Pejn, Bonga, Parker, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja