Tabela Evrolige nakon pobede Crvene zvezde nad Monakom - 100:96.
AU ŠTA URADI ZVEZDA! Tabela Evrolige nakon drame u Monaku - ko se ovome nadao?
Košarkaši Crvene zvezde šokirali su sve pobedom nad Monakom (100:96) u 23. kolu Evroilge.
Ovom pobedom Zvezda je napravila veliki korak ka gornjem delu tabele, ali do kraja prve faze ima još 14. mečeva.
Monako - Crvena zvezda
Zvezda je sada na skoru od 13-10 i skočila je na 9. mesto, uz meč više, ali i lošiji međusobni skor od Žalgirisa.
Sledeći meč Zvezda igra protiv Virtusa, direktnog konkurenta za plasman u prvih 10 ekipa (petak 20.30).
Evo i tabele!
