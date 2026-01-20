Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde šokirali su sve pobedom nad Monakom (100:96) u 23. kolu Evroilge.

Ovom pobedom Zvezda je napravila veliki korak ka gornjem delu tabele, ali do kraja prve faze ima još 14. mečeva.

Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zvezda je sada na skoru od 13-10 i skočila je na 9. mesto, uz meč više, ali i lošiji međusobni skor od Žalgirisa.

Sledeći meč Zvezda igra protiv Virtusa, direktnog konkurenta za plasman u prvih 10 ekipa (petak 20.30).

Evo i tabele!



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteFudbalVLADIMIR STOJKOVIĆ ODBIO DA PRIČA O PARTIZANU: Ipak, doći će dan kada će sve reći!
partizan-zvezda-kup-40825.jpg
Ostali sportoviKORAK JAČANJU SRPSKE ATLETIKE: Podrška Kineza Crvenoj zvezdi
AK Crvena zvezda, Zijin, Atletika
FudbalTREĆI PRIPREMNI MEČ U TURSKOJ: Čukarički odigrao nerešeno protiv Linca
Cukaricki_Linc1-scaled.jpg
FudbalNASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA: Program počinje iz dalekog Kazahstana
profimedia-1067713920.jpg

BONUS VIDEO:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport