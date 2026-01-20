Crno-beli su upisali sedmi trijumf, čime su pobegli sa začelja tabele
Evroliga
PARTIZAN POBEGAO SA ZAČELJA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle trijumfa crno-belih u Minhenu
Košarkaši Partizana posle sedam poraza u nizu ostvarili su trijumf u Evroligi.
Đoan Penjaroja je upisao prvenac u 23. kolu trijumfom nad Bajernom u Minhenu.
Bajern - Partizan 2025/2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia
Crno-beli su upisali sedmi trijumf, čime su pobegli sa začelja tabele. Partizan sada ima učinak 7-16 i nalazi se na 18. mestu. Ispod su ostali Efes i Asvel sa po šest pobeda. Sedam pobeda ima i Pariz, ali i utakmicu manje.
Ranije danas je Crvena zvezda trriumfom u Monaku napravila veliki korak ka plej-ofu.
