Posle meča oglasio se trener crno-belih Đoan Penjaroja:

- Mislim da smo igrali solidnu utakmicu, imali smo problema sa izgubljenim loptama, ali smo igrali konstantnu odbranu, kontrolisali smo ritam utakmice. Zaslužili smo da pobedimo. Srećan sam jer su igrači razumeli kako moraju da igraju da bi se dobila ova utakmica.

Naredna utakmica je već za tri dana...

- Za tri dana. Sada da uživamo u pobedi. Ovo je moja prva pobeda s Partizanom u Evroligi. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo.

Problema je bilo, ali...

- Ovo je dobar dan za nas. Imali smo mnogo problema, ali je trenutak da uživamo, a onda se pripremamo za narednu utakmicu - podvukao je Penjaroja.

