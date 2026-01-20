Slušaj vest

Svoje očekivanja pred meč i analizu oba rivala izneo je bivši košarkaš a danas stručni komentator TV Arena Sport Nikola Lončar koji smatra da je Bajern u ovom trenutku u nešto stabilnijem položaju.

"Otišao im je najbolji igrač, Dinvidi zbog privatnih problema, igraju bolje, dele loptu, pobedili su Makabi, to su važne pobede, oni se dižu. Što se tiče Partizana, fale neki igrači, povrede, da li hoće da igraju, da li neće. Haotično je to, cele sezone je Partizan u lošoj situaciji. Može da se desi svašta. Bajern je u boljoj situaciji. Partizan ima kvalitetnije igrače, koji nisu pokazali da igraju timsku košarku. Treba da odigraju situacije koje nisu do sada. Pobedili su Igokeu koja je izgubila od SC Derbija 30 razlike. Oni su u goroj situaciji od Partizana čak. Partizan može da odigra dobro. Može da odigra i kada je kraća rotacija. Nije igrao ni Pejn, ni Džekiri. Imalo je tu dosta igrača, možda je ključ da Penjaroja skrati rotaciju. Vratio se Sterling Braun, imao je i Lakić neku rolu. Partizan može da krene, pa da vidimo šta će da se desi", rekao je Lončar.

Govoreći o daljem toku sezone, Lončar ističe da Evroliga više nije primarni cilj crno-belih, zbog čega bi prostor trebalo da dobiju i mlađi igrači, pre svih Uroš Mijailović.

"Ciljevi Partizana nisu usmereni na rezultat u Evroligi. Svaki minut će dati dečaku samopouzdanje, treba mu dati, protiv Igokee je bio fenomenalan. Pokazao se dobro u odbrani, zaslužio je to. Parkera ne treba ni pominjati, pažnja prema njemu smeta igračima, jednostavno ga nema. Ne treba pričati zašto ga nema. Nisu uspeli da ga prodaju ili sklone do 5. januara. Mora da sedi i da radi. Da li on to namerno radi ili ne, videćemo. Videćemo šta kaže Penjaroja, ne zna ni koja je noga u pitanju. Slažem se sa vama, mali Mijailović i drugi igrači mogu da pokušaju da iznesu teret".

Na pitanje da li bi Partizan trebalo definitivno da preseče kada je reč o Džabariju Parkeru, Lončar smatra da odgovornost ne može da bude samo na treneru.

"Mislim da trener može da preseče, ali klub mora da donese odluku. Džabari ima neverovatno visok ugovor, treba toliko novca da se baci ili potroši. Da li se očekuje da se vrati, ne znam, ali ne vidim neki optimizam tim povodom", zaključio je Lončar.