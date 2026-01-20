Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa stigli su do 14. trijumfa u Evroligi i nastavili borbu za što bolju poziciju u vrhu tabele.

U utakmici 23. kola Grci su na svom terenu savladali Makabi 100:86 (27:24, 31:10, 18:28, 24:24).

Evroliga 2025/26

Makabi je doživeo 14. poraz, a ostao je na devet poraza.

Domaći tim su predvodili Saša Vezenkov sa 28 poena, Nikola Milutinov sa 13 poena, Furnije sa 12 i Vokap sa 10 poena.

Tajrik Džons je utakmicu završio sa šest poena i tri skoka za sedam minuta.

Milutinov je u finišu meča dobio udarac, zbog čega je morao odmah u svlačionicu.