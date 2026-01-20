U timu nema Džabarija Parkera, Šejka Miltona, Vanje Marinkovića, ali nema ni Dvejna Vašingtona.

Američki internacionalac se ušinio tokom treninga i zbog toga nije ni krenuo put Minhena.

Jasno je da će propustiti duel protiv Bajerna, kao i Vanja Marinković, a ostaje da se vidi da li će biti spremni za petak protiv Hapoela.