Ekipa Partizana od 20.30 časova gostuje Bajernu u 23. kolu Evrolige.

Trener Đoan Penjaroja muku muči sa sastavom.

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 U timu nema Džabarija Parkera, Šejka Miltona, Vanje Marinkovića, ali nema ni Dvejna Vašingtona.

Kako Mozzart sport saznaje, Vašington je imao problema sa leđima tokom ponedeljka.

Američki internacionalac se ušinio tokom treninga i zbog toga nije ni krenuo put Minhena.

Jasno je da će propustiti duel protiv Bajerna, kao i Vanja Marinković, a ostaje da se vidi da li će biti spremni za petak protiv Hapoela.

