Evroliga
PARTIZAN BEZ VAŠINGTONA PROTIV BAJERNA: Najbolji strelac crno-belih nije krenuo put Minhena
Ekipa Partizana od 20.30 časova gostuje Bajernu u 23. kolu Evrolige.
Trener Đoan Penjaroja muku muči sa sastavom.
U timu nema Džabarija Parkera, Šejka Miltona, Vanje Marinkovića, ali nema ni Dvejna Vašingtona.
Kako Mozzart sport saznaje, Vašington je imao problema sa leđima tokom ponedeljka.
Američki internacionalac se ušinio tokom treninga i zbog toga nije ni krenuo put Minhena.
Jasno je da će propustiti duel protiv Bajerna, kao i Vanja Marinković, a ostaje da se vidi da li će biti spremni za petak protiv Hapoela.
