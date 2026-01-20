Hapoel je prvi sa 16 pobeda i šest poraza, a Efes je na poslednjem, 20. mestu sa šest pobeda i 17 poraza.
EVROLIGA
LIDER SLAVIO NAKON DRAME I PREOKRETA: Košarkaši Hapoel Tel Aviva pobedili Efes u Evroligi
Slušaj vest
Košarkaši Hapoela pobedili su večeras kao domaćini u Sofiji Efes 71:66 (14:19, 19:24, 17:10, 19:13), u 23. kolu Evrolige.
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Hapoel su do pobede predvodili Kris Džons sa 16, Iš Vajnrajt sa 13 i Elajdža Brajant sa 12 poena.
Najefikasniji kod Efesa bili su Sejben Li sa 20 i Pi Džej Doužer sa 15 poena.
Hapoel je prvi sa 16 pobeda i šest poraza, a Efes je na poslednjem, 20. mestu sa šest pobeda i 17 poraza.
U narednom kolu, Hapoel će u Minhenu gostovati Partizanu, dok će Efes u Istanbulu dočekati Olimpijakos.
Reaguj
Komentariši