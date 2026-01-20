Slušaj vest

Košarkaši Hapoela pobedili su večeras kao domaćini u Sofiji Efes 71:66 (14:19, 19:24, 17:10, 19:13), u 23. kolu Evrolige.

Hapoel su do pobede predvodili Kris Džons sa 16, Iš Vajnrajt sa 13 i Elajdža Brajant sa 12 poena.

Najefikasniji kod Efesa bili su Sejben Li sa 20 i Pi Džej Doužer sa 15 poena.

Hapoel je prvi sa 16 pobeda i šest poraza, a Efes je na poslednjem, 20. mestu sa šest pobeda i 17 poraza.

U narednom kolu, Hapoel će u Minhenu gostovati Partizanu, dok će Efes u Istanbulu dočekati Olimpijakos.