Košarkaši Panatinaikosa pobedili su na svom terenu u Atini Baskoniju 93:74 (26:14, 22:17, 25:23, 20:20), u utakmici 23. kola Evrolige.

1/26 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U ekipi Panatinaikosa Vasilis Toliopulos bio je najefikasniji sa 21 poenom uz pet asistencija, Kostas Slukas imao je 15 poena i pet asistencija, a Rišon Holms 12 poena i šest skokova.

U španskom timu Timoti Luvavu-Kabaro postigao je 17 poena uz pet skokova, Kobi Simons dodao je 15 poena i šest asistencija, a Rodions Kuruc 12 poena.

Panatinaikos je osmi na tabeli sa 14 pobeda i devet poraza, a Baskonija zauzima 16. mesto sa 8/15.

U sledećem kolu Panatinaikos će u četvrtak igrati na gostujućem terenu protiv Makabija iz Tel Aviva, a Baskonija će dan kasnije igrati u Istanbulu protiv Fenerbahčea.