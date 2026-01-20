Košarkaši Partizana upisali su veliku pobedu, i prekinuli crni niz u Evroligi , pošto su u Minhenu savladali ekipu Bajerna sa 67:63 u 23. kolu .

- Čestitam Partizanu, zaslužili su ovu pobedu. Imali smo naše šanse, nismo ih iskoristili. Mislim da sve vreme nismo mogli da nađemo ofanzivni ritam, a jedan od razloga je i to što je Partizan odigrao dobru utakmicu - rekao je Pešić.