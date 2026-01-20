Slušaj vest

Košarkaši Partizana upisali su veliku pobedu, i prekinuli crni niz u Evroligi, pošto su u Minhenu savladali ekipu Bajerna sa 67:63 u 23. kolu.

Bivši selektor Srbije i trener Bajerna Svetislav Pešić bio je kratak nakon poraza svojih izabranika:

Bajern - Partizan 2025/2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

- Čestitam Partizanu, zaslužili su ovu pobedu. Imali smo naše šanse, nismo ih iskoristili. Mislim da sve vreme nismo mogli da nađemo ofanzivni ritam, a jedan od razloga je i to što je Partizan odigrao dobru utakmicu - rekao je Pešić.

Ne propustiteEvroligaPRVE REČI PENJAROJE NAKON DUGO ČEKANE POBEDE PARTIZANA: Španac konačno može da odahne!
Đoan Penjaroja
EvroligaPARTIZAN POBEGAO SA ZAČELJA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle trijumfa crno-belih u Minhenu
Evroliga, Partizan, Bajern
EvroligaPARTIZAN SRUŠIO BAJERN SVETISLAVA PEŠIĆA: Crno-belo čudo u Minhenu
Bajern, Partizan, Evroliga
EvroligaPARTIZAN BEZ VAŠINGTONA PROTIV BAJERNA: Najbolji strelac crno-belih nije krenuo put Minhena
Dvejn Vašington KK Partizan

BONUS VIDEO:

Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda  Izvor: TV Arena sport/Screenshot