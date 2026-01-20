Slušaj vest

Košarkaši Barselone pobedili su na svom terenu Dubai 91:89 (18:22, 31:19, 30:26, 12:22), u utakmici 23. kola Evrolige.

Barselonu je predvodio Dario Brisuela sa 25 poena, od kojih i odlučujići koš dve sekunde pre kraja. Kevin Panter postigao je 20 poena uz četiri ukradene lopte i po tri skoka i asistencije, Tornike Šengelija imao je 11 poena, a Đoel Para 10 poena i šest skokova.

U ekipi Dubaija Mekinli Rajt bio je najefikasniji sa 29 poena uz pet asistencija, Mfiondu Kabengele dodao je 13 poena, a Filip Petrušev 12 poena. Aleksa Avramović utakmicu je završio sa 10 poena.

Barselona ima 15 pobeda i osam pobeda na četvrtom mestu na tabeli, a Dubai zauzima 13. mesto sa 10/13.

U sledećem kolu Barselona će u petak igrati na gostujućem terenu protiv Asvela, a Dubai će dan ranije u Francuskoj igrati protiv Pariza.

Košarkaši Valensije pobedili su na svom terenu Pariz 98:84 (27:16, 23:26, 20:11, 28:31), u utakmici 23. kola Evrolige.

Valensiju je predvodio Kameron Tejlor sa 28 poena i šest skokova, uz indeks od 33 poena. Nil Sako pobedi je doprineo sa 12 poena i devet skokova, a Žan Montero sa devet poena i osam asistencija.

U francuskom timu najefikasniji su bili Džastin Robinson sa 14 poena i devet asistencija i Džeremi Morgan sa 12 poena.

Valensija je četvrta na tabeli sa 15 pobeda i osam poraza, a Pariz je posle drugog uzastopnog poraza 17. sa 7/15.

Košarkaši Real Madrida pobedili su na svom terenu Milano 106:77 (30:23, 24:13, 24:19, 28:22).

U ekipi Reala Trej Lajls postigao je 17 poena, Mario Hezonja 13, a David Kramer 12 poena.

U italijanskom timu najefikasniji je bio srpski košarkaš Marko Gudurić sa 15 poena, Armoni Bruks postigao je 10, a Zek Ledej devet poena.

Real je peti na tabeli sa 15/8, a Milano zauzima 12. mesto sa 11/12.