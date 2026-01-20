Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su kao domaćini u Pireju Makabi iz Tel Aviva sa 100:93 u 23. kolu Evrolige.

Srpski centar i član Olimpijakosa Nikola Milutinov doživeo je potres mozga na toj utakmici.

Odmah po izlasku sa terena, Milutinov je sproveden u svlačionicu, gde su obavljeni detaljni medicinski pregledi.

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas je nakon utakmice govorio o situaciji i mogućem izostanku jednog od ključnih igrača.

- Postoji mogućnost da Milutinov ne putuje sa ekipom na utakmicu protiv Efesa. Pretrpeo je potres mozga usled udarca i lekar je savetovao da bi bilo bolje da ne ide u Istanbul. Konačnu odluku donećemo sutra!

