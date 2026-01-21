Slušaj vest

Nakon trijumfa na gostovanju protiv Bajerna, prvog u mandatu Đoana Penjaroje u Evroligi, crno-bele očejuje još jedan meč u Minhenu.

Beogradska arena je trenutno zauzeta, jer se u njoj održava EP u vaterpolu, pa je Partizan odlučio da Hapoel iz Tel Aviva dočeka upravo u Minhenu, gde ima sjajnu podršku svojih navijača.

Pred okršaj sa liderom na tabeli Penjaroja je dobio dobre vesti, njegov tim biće jači za kapitena Vanju Marinkovića, koji je zbog bolesti propustio utakmicu u SAP Gardenu.

Nažalost, najbolji strelac tima Dvejn Vašington se još uvek nije oporavio, pa će propustiti i ovaj susret.

Podsetimo, Pratizan već duže vreme ne može da računa na Karlika Džonsa, Marija Nakića i Šejka Miltona, a u sastavu nema ni Džabarija Parkera.

Ne propustiteEvroligaOGLASIO SE SE KARI PEŠIĆ NAKON PORAZA OD PARTIZANA: Bivši selektor Srbije nikad kraći...
Svetislav Pešić
EvroligaPRVE REČI PENJAROJE NAKON DUGO ČEKANE POBEDE PARTIZANA: Španac konačno može da odahne!
Đoan Penjaroja
EvroligaPARTIZAN POBEGAO SA ZAČELJA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle trijumfa crno-belih u Minhenu
Evroliga, Partizan, Bajern
EvroligaPARTIZAN SRUŠIO BAJERN SVETISLAVA PEŠIĆA: Crno-belo čudo u Minhenu
Bajern, Partizan, Evroliga

Igokea - Partizan: Đoan Penjaroja pobesneo na Dvejna Vašingtona Izvor: Arena 2 Premium