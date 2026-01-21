Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na gostovanju Virtus iz Bolonje sa 85:80 (22:25, 18:22, 25:13, 20:20), u utakmici 23. kola Evrolige.

1/26 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turski tim je do pobede vodio Tejlen Horton Taker sa 28 poena i tri asistencije, Tarik Biberović je upisao 15 poena i šest skokova, dok je Nando de Kolo postigao 12 poena.

U ekipi Virtusa najbolji učinak je imao Karsen Edvards sa 35 poena, a po 14 poena i četiri skoka su upisali Derik Olston i Metju Morgan.

Fenerbahče na drugom mestu Evrolige ima 15 pobeda i sedam poraza, dok je Virtus 11. sa skorom 11/12.

Virtus u narednom kolu u petak dočekuje Crvenu zvezdu, a Fenerbahče na svom terenu igra protiv Baskonije.