Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 23. kola Evrolige.

Zvezda je posle produžetka savladala na gostovanju Monako rezultatom 100:96, a jedan od junaka velikog trijumfa crveno-belih bio je upravo Izundu.

Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Snažni centar odigrao je partiju karijere - za 21 minut igre zabeležio je impresivan dabl-dabl učinak. Imao je 22 poena i 12 skokova uz ukupni indeks korisnosti 36.

Ovo je treći put ove sezone da igrač Zvezde osvaja prestižno priznanje. Pre Izundua to su učinili Džordan Nvora i Čima Moneke.

Ne propustiteEvroligaDŽORDAN NVORA SE OTROVAO HRANOM! Ispovest košarkaša Crvene zvezde: Otvorio je dušu i otkrio sve detalje!
ZVEZDA-ZALGIRIS_233.JPG
EvroligaOSVETIO SE MONAKU! Prve reči Saše Obradovića nakon herojske pobede Crvene zvezde!
Saša Obradović
EvroligaAU ŠTA URADI ZVEZDA! Tabela Evrolige nakon drame u Monaku - ko se ovome nadao?
profimedia-1067729540.jpg
EvroligaNAJNOVIJA VEST IZ CRVENE ZVEZDE! Saša Obradović precrtao stranca!
Saša Obradović i Kodi Miler Mekintajer

Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda  Izvor: TV Arena sport/Screenshot