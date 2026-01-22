Zasluženo priznanje za centra crveno-belih.
NAGRADA ZA UTAKMICU KARIJERE! Neočekivani heroj Zvezde proglašen za MVP 23. kola Evrolige!
Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 23. kola Evrolige.
Zvezda je posle produžetka savladala na gostovanju Monako rezultatom 100:96, a jedan od junaka velikog trijumfa crveno-belih bio je upravo Izundu.
Snažni centar odigrao je partiju karijere - za 21 minut igre zabeležio je impresivan dabl-dabl učinak. Imao je 22 poena i 12 skokova uz ukupni indeks korisnosti 36.
Ovo je treći put ove sezone da igrač Zvezde osvaja prestižno priznanje. Pre Izundua to su učinili Džordan Nvora i Čima Moneke.
