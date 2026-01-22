Slušaj vest

Dodao je i da je potrebno da njegovi igrači budu aktivni na obe strane terena i sa manje oscilacija u odnosu na prethodne mečeve.

"Očekuje nas još jedan težak duel protiv tima koji je trenutno u samom vrhu Evrolige. Biće važno da pobedimo još jednu utakmicu u Minhenu, ali će biti potrebno da igramo sa mnogo manje oscilacija u odnosu na neke prethodne mečeve. Ukoliko budemo igrali timski i budemo aktivni na obe strane terena, možemo imati veću šansu u predstojećem meču", naveo je Đoan Penjaroja.

Partizan će u petak od 20.30 kao domaćin u Minhenu igrati protiv Hapoela iz Tel Aviva, u utakmici 24. kola Evrolige.

Crno-beli su i prvu utakmicu ovonedeljnog duplog kola Evrolige odigrali u Minhenu, kad su pobedili Bajern rezultatom 67:63 i prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza u tom takmičenju.

"Verujem da nas očekuje drugačija utakmica u odnosu na onu sa Bajernom, tako da moramo da budemo spremni", izjavio je Penjaroja.

1/9 Vidi galeriju Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Košarkaš Partizana Arijan Lakić rekao je da on i njegovi saigrači predstojeći meč moraju da odigraju oprezno i sa maksimalnom koncentracijom od početka do kraja.

"Pripremili smo se za sutrašnju utakmicu na današnjem treningu. Moramo da budemo oprezni, jer je Hapoel odlična ekipa i igraju timski svih 40 minuta. Potrebno je da imamo fokus kao i na prošlom meču i ne smemo da padamo, jer oni mogu da iskoriste svaki trenutak da preokrenu utakmicu", kazao je Lakić.

Partizan zauzima 18. mesto na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i 16 poraza, dok je Hapoel prvi sa skorom 16/6.

Bonus video: