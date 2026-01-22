Slušaj vest

"Sledi nam utakmica sa Virtusom, ekipom koja svima pravi probleme i koja je pobeđivala kod kuće i ekipe Panatinaikosa, Hapoela, Reala. Odlično su organizovani i vođeni, zna se ko su glavni igrači, Edvards, Morgan i Alston, ali cela ekipa ima veliki kvalitet", naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u petak od 20.30 na gostujućem terenu u Bolonji igrati protiv Virtusa, u utakmici 24. kola Evrolige.

Beogradski crveno-beli, nakon pobede nad Monakom (100:96) u prvoj ovonedeljnoj utakmici duplog kola, zauzimaju 10. mesto na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i 10 poraza, dok se Virtus, posle poraza od Fenerbahčea (80:85), nalazi na 11. poziciji sa skorom 11/12.

"Imamo dobar momentum, ali ne upadamo u euforiju, niti ćemo upasti. Idemo utakmicu po utakmicu, znamo šta želimo, svaka pobeda na strani znači jako mnogo. Mi imamo neke naše planove, ali ne treba zaboraviti da i oni (Virtus) mogu da nam budu jedan od konkurenata za plasman u plej-of", dodao je Obradović.

Crvena zvezda je u prvom ovosezonskom duelu protiv Virtusa, u Beogradu pobedila 90:89.

"U ;prvoj utakmici smo se malo i mučili, ali tada smo zabeležili veliku pobedu u poslednjoj četvrtini", kazao je Obradović.

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da on i njegovi saigrači dobro poznaju ekipu Virtusa i da očekuje veoma borbenu utakmicu.

"Još jedna gostujuća utakmica u nizu, stižemo u Bolonju sa samopouzdanjem nakon dve važne pobede u Milanu i Monte Karlu. Dobro se znamo sa ekipom Virtusa, odigrali smo jako čvrstu i neizvesnu utakmicu u Beogradu koja je rešena na jednu loptu. Znamo kako igraju, ko su im lideri i koliko opasni mogu da budu na svom terenu. Spremićemo se, i očekujem vrlo borbenu utakmicu u petak. Naš cilj se zna, a do tog cilja mnogo lakše vodi svaka pobeda na gostovanju", naveo je Dobrić.

(Beta)