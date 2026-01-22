Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa opravdali su ulogu favorita na gostovanju Efesu u 24. kolu Evrolige.

Grci su slavili rezultatom 74:68 i stigli do 15. pobede, što ih trenutno drži među šest najboljih.

Efes je doživeo 18. poraz, a sa šest pobeda je na začelju tabele.

Olimpijakos je do 15. pobede u Evroligi predvodio Vezenkov sa 19 poena. Furnije i Dorsi su postigli po 11, a Hol se zaustavio na 10.

U redovima poraženog tima, Doužer je imao 16 poena, Li 13, a Osmani 10.