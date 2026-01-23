Slušaj vest

Košarkaši Partizana osokoljeni trijumfom nad Bajernom, dočekuju Hapoel u 24. kolu Evrolige.

Crno-beli će lideru Evrolige biti nominalni domaćini u Minhenu.

1/9 Vidi galeriju Bajern - Partizan 2025/2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je otpisan iz borbe za doigravanje, pa će i ova utakmica poslužiti za dizanje samopouzdanja pred nastavak sezone.

Sa druge strane, Vasa Micić i ekipa su u formi tokom cele sezone i sa samo šest poraza drže čelnu poziciju.

Utakmicu koja se igra u "BMV" areni od 20.30 sati ljubitelji košarke u Srbiji moći će da gledaju na kanalu Arena Premium 2.

Naravno, sve detalje sa terena i oko njega pratite u tekstualnom prenosu na portalu Kurira.