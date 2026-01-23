Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na kraju paklene serije gostovanja u Evroligi.

Crveno-belima predstoji četvrto uzastopno gostovanje, i to od 20.30 sati u Bolonji ekipi Virtusa.

1/5 Vidi galeriju Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zvezda je u prethodna dva kola ostvarila dve više nego bitne pobede protiv Olimpije i Monaka i trenutno zauzima deseto mesto, poslednje koje vodi u doigravanje.

Ono što je bitno, jeste da je Virtus prvi ispod crte sa dve pobede manje u odnosu na tim Saše Obradovića. Stoga bi srpski tim mogao mnogo toga da reši pobedom u Bolonji.

Da li će tako biti, ljubitelji košarke u Srbiji moći će da gledaju u prenosu koji je zakazan za 20.30 sati na Arena Premium 1.

U isto vreme, sve što se dešava na terenu i oko njega, možete da pratite i na stranicama portala Kurir sport.