Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na kraju paklene serije gostovanja u Evroligi.

Crveno-belima predstoji četvrto uzastopno gostovanje, i to od 20.30 sati u Bolonji ekipi Virtusa.

Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zvezda je u prethodna dva kola ostvarila dve više nego bitne pobede protiv Olimpije i Monaka i trenutno zauzima deseto mesto, poslednje koje vodi u doigravanje.

Ono što je bitno, jeste da je Virtus prvi ispod crte sa dve pobede manje u odnosu na tim Saše Obradovića. Stoga bi srpski tim mogao mnogo toga da reši pobedom u Bolonji.

Da li će tako biti, ljubitelji košarke u Srbiji moći će da gledaju u prenosu koji je zakazan za 20.30 sati na Arena Premium 1.

U isto vreme, sve što se dešava na terenu i oko njega, možete da pratite i na stranicama portala Kurir sport.

Ne propustiteEvroligaSAŠA OBRADOVIĆ PRED VIRTUS: Svima prave probleme, odlično su organizovani i vođeni
Saša Obradović
EvroligaNAGRADA ZA UTAKMICU KARIJERE! Neočekivani heroj Zvezde proglašen za MVP 23. kola Evrolige!
ZVEZDA-ZALGIRIS_227.JPG
EvroligaVIRTUS PORAŽEN PRED ZVEZDU: Fenerbahče posle drame slavio u Bolonji!
profimedia-1054595672.jpg
EvroligaDŽORDAN NVORA SE OTROVAO HRANOM! Ispovest košarkaša Crvene zvezde: Otvorio je dušu i otkrio sve detalje!
ZVEZDA-ZALGIRIS_233.JPG

Delije, atmosfera na Crvena zvezda - Panatinaikos Izvor: Kurir