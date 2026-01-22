Slušaj vest

Košarkaši Makabija pobedili su na svom terenu u Tel Avivu Panatinaikos 75:71 (20:21, 22:18, 17:21, 16:11), u utakmici 24. kola Evrolige.

1/26 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Makabi su predvodili Ife Lundberg sa 16 poena, Tamir Blat sa 15 i Roman Sorkin sa 13 poena i osam skokova.

U grčkom timu Džerijan Grant postigao je 14 poena, Ti Džej Šorts imao je 13 poena, sedam asistencija i tri ukradene lopte, a sa 13 poena utakmicu je završio i Nikos Rogavopulos.

Na 3:18 utakmica je bila prekinuta usled vređanja trenera Panatinaikosa Ergina Atamana, posle čega je turski trener uložio prigovor sudijama.

Makabi je 14. na tabeli sa 10 pobeda i 14 poraza, a Panatinaikos je osmi sa 18/10.