Košarkaši Makabija pobedili su na svom terenu u Tel Avivu Panatinaikos 75:71 (20:21, 22:18, 17:21, 16:11), u utakmici 24. kola Evrolige.

Makabi su predvodili Ife Lundberg sa 16 poena, Tamir Blat sa 15 i Roman Sorkin sa 13 poena i osam skokova.

U grčkom timu Džerijan Grant postigao je 14 poena, Ti Džej Šorts imao je 13 poena, sedam asistencija i tri ukradene lopte, a sa 13 poena utakmicu je završio i Nikos Rogavopulos.

Na 3:18 utakmica je bila prekinuta usled vređanja trenera Panatinaikosa Ergina Atamana, posle čega je turski trener uložio prigovor sudijama.

Makabi je 14. na tabeli sa 10 pobeda i 14 poraza, a Panatinaikos je osmi sa 18/10.

