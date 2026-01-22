Slušaj vest

U četvrtak uveče odigrane su prve utakmice 24. kola Evrolige.

Po tri pobede su ostvarile domaće i gostujuće ekipe.

Postignuti su sledeći rezultati: Efes - Olimpijakos 68:74, Makabi - Panatinaikos 75:71, Armani - Žalgiris 82:86, Bajern - Valensija 93:89, Real - Monako 90:78, Pariz - Dubai 79:99.

1/26 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oči navijača Crvene zvezde, koja se bori za doigravanje, bile su uprte u Milano. I stigle su dobre vesti. Armani je, baš kao i protiv Crvene zvezde, pao u poslednjoj četvrtini, pa je Žalgiris odneo pobedu.

Litvanci su stigli do 14. pobede, imaju jednu više od Zvezde, ali ono što je bitno, Armani je ostao na 11 pobeda, dve manje u odnosu na crveno-bele. Uz utakmicu više. Zvezda u petak igra protiv Virtusa koji takođe ima 11 pobeda i mogla bi trijumfom u Bolonji, praktično da i njih otpiše iz trke.

Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Ipak, crveno-beli moraju da budu na oprezu pošto su Dubai i Makabi slavili i stigli do 11., odnosno 10. pobede.

Partizan je van igre za borbu za doigravanje, ali crno-beli svakako žele da poboljšaju sadašnju poziciju. Porazi Pariza i Efesa idu u prilog crno-belima, koji bi eventualnom pobedom nad liderom Hapoelom stigao do osmog trijumfa i izjednačio se sa Baskonijom i Bajernom na 15. mestu.