Dimitris Janakopulos imao je šta da kaže čelnicima Evrolige posle meča Makabi - Panatinaikos.
NAJKONTROVERZNIJI ČOVEK EVROLIGE ŽESTOKO ZAGRMEO! Digao glas i napao čelnike takmičenja: Reči koje odjekuju!
Košarkaši Panatinaikosa poraženi su od Makabija u Izraelu rezultatom 75:71, a grčki tim imao je vreo doček od strane domaćih navijača.
Na udaru je bio, pre svih, Ergin Ataman, ali ni ostali nisu pošteđeni.
Zbog toga se oglasio i najkontroverzniji čovek Evrolige, Dimitris Janakopulos, koji je žestoko zagrmeo i osuo paljbu po čelnicima elitnog takmičenja.
- Kada vlasnici, treneri i igrači pričaju, mi budemo kažnjeni. Kada će klubovi biti kažnjeni koji ne rade ništa, a njihovi navijači vređaju igrače i njihove familije? - postavio je pitanje Janakopulos.
Posle ovog poraza, Panata se nalazi na devetom mestu na evroligaškoj tabeli sa skorom 14-10. Makabi je, sa druge strane, 14. sa deset pobeda i 14 poraza.
