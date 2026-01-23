Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa poraženi su od Makabija u Izraelu rezultatom 75:71, a grčki tim imao je vreo doček od strane domaćih navijača.

Na udaru je bio, pre svih, Ergin Ataman, ali ni ostali nisu pošteđeni.

Zbog toga se oglasio i najkontroverzniji čovek Evrolige, Dimitris Janakopulos, koji je žestoko zagrmeo i osuo paljbu po čelnicima elitnog takmičenja.

- Kada vlasnici, treneri i igrači pričaju, mi budemo kažnjeni. Kada će klubovi biti kažnjeni koji ne rade ništa, a njihovi navijači vređaju igrače i njihove familije? - postavio je pitanje Janakopulos.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Posle ovog poraza, Panata se nalazi na devetom mestu na evroligaškoj tabeli sa skorom 14-10. Makabi je, sa druge strane, 14. sa deset pobeda i 14 poraza.

