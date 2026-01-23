Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida igraju sve bolje kako sezona odmiče, ali to ne menja mnogo stanje van terena u kojem kraljevski klub vodi veliku bitku na svim poljima.

Prethodnih dana bilo je reči o sve izvesnijem zaokretu španskog šampiona ka NBA Evropi, a posle sinoćnje pobede protiv Monaka trener Serđo Skariolo je govorio o Realovom budžetu, ističuči da je kraljevski klub tek na sedmom mestu u Evroligi.

"Poeni koje tim primi nikada nisu kriterijum za procenu njegovog odbrambenog učinka. Odbrambeni rejting (primljeni poeni na 100 poseda) je najbolji kriterijum od svih. Zavisi od tempa igre. Isto je i sa budžetima. Imamo specifičan budžet. A onda mi, zajedno sa engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim timovima... Mi smo ti koji plaćamo ubedljivo najviše poreza. Tako je. Real ima sedmi najveći budžet u Evroligi i nemamo nijednog igrača među 15 najplaćenijih u neto iznosu", rekao je italijanski stručnjak nakon velike Realove pobede protiv Monaka.

Strateg Reala je zatim plastično to objasnio kroz brojke.

"Ako ja plaćam 10% poreza, a vi plaćate 50%, nije bruto ono što se računa, već neto. To je moć investicije... Isto važi i za poene koje zarađujete i dobijate", kazao je Skariolo oko čijeg kluba vlada veliko previranje po pitanju toga hoće li i naredne sezone igrati u Evroligi.

Dok traju previranja po pitanju Realove budućnosti, Fakundu Kampaco i saigrači "melju" sve pred sobom, a naredni evroligaški izazov imaće već u utorak na gostovanju Parizu.

Prethodno će u subotu gostovati Breoganu u španskom šampionatu.

