Centar Panatinaikosa Matijas Lesor trebalo bi početkom naredne nedelje da startuje sa individualnim treninzima, a brzina napretka u procesu odrediće vreme kada će sa Francuz priključiti grupnim, prenose grčki mediji.

Nekadašnji košarkaš Partizana operisao je potkolenicu krajem novembra, što mu je bio drugi operativni zahvat za godinu dana od stravične povrede koju je doživeo u meču protiv Baskonije krajem 2024. godine.

Bilo je pitanje da li će temepramentni Francuz nastaviti karijeru, ali ohrabrujuće vesti iz Atine pokazuju da je najteži period iz njega, ali da je još daleko od povratka na teren.

Ipak, ova informacija se nije dopala Lesoru, koji je veoma burno reagovao na društvenim mrežama, istakavši da je to laž.

"Prekini da lažeš ove ljude, čoveče, prestani da skrećeš pažnju na moj slučaj. Samo želim da uradim svoju rehabilitaciju u miru i vratim se košarci! Jednom za svagda, SVI koji daju datum mog povratka lažu – nijedan doktor, nijedan novinar, nijedan trener, nijedan fizičar (čak ni ja) ne može dati tačan datum mog povratka", napisao je Lesor.

Istovremeno stižu i novosti za Faruka Jurtsevena, čija sudbina u atinskom velikanu će biti rešena do kraja februara.

U slučaju da sa Lesorom bude sve u redu, PAO će zbog gužve u centarskoj liniji biti prinuđen za rastanak sa igračem koji je kod Ergina Atamana uradio lavovski deo posla pre adaptacija Keneta Farida i Rišona Holmsa.

Kurir sport / Sportske.net

