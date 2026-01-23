Slušaj vest

Crveno-beli će u 24. kolu igrati protiv Virtusa u Bolonji četvrto vezano gostovanje, a osmo u poslednjih 10 utakmica u Evroligi za srpski tim.

Nakon utakmice u Italiji, crveno-beli će konačno igrati u Beogradu i to 30. januara protiv Dubaija.

Crvena zvezda se oglasila obaveštenjem za navijače u kojem je objasnila da još uvek nije sigurno da li će utakmica biti odigrana u Beogradskoj areni ili u dvorani Aleksandar Nikolić.

"KK Crvena zvezda Meridianbet posle serije gostovanja u Evroligi odigraće prvu evroligašku utakmicu na domaćem parkeru protiv ekipe Dubaija, 30. januara u okviru 25. kola Evrolige. Klub još uvek nema zvaničnu potvrdu da li će biti u mogućnosti da koristi Beogradsku Arenu za predstojeći duel, zbog demontaže postavke za Evropsko prvenstvu u vaterpolu koje je na programu do 25. januara.

Zbog svega navedenog karte za utakmici sa Dubijem nisu još uvek puštene u prodaju, a više informacija objavićemo početkom nedelje.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo gradu Beogradu, Beogradskoj Areni i organizatorima Evropskog prvenstva u vaterpolu koji čine maksimalne napore da nam izađu u susret i omoguće da pre dogovorenog roka krenemo sa korišćenjem Beogradske Arene.

Po dobijanju definitivne potvrde da li ćemo moći da koristimo Arenu, ili ćemo utakmicu sa Dubaijem igrati u hali Aleksandar Nikolić, klub će se oglasiti zvaničnim saopštenjem oko prodaje karata i svim ostalim servisnim informacijama", navedeno je u objavi na sajtu KK Crvena zvezda.

