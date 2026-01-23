Slušaj vest

Real Madrid je, prema navodima koje je plasirao radio "COPE", doneo odluku da napusti Evroligu.

Odlazak Reala iz Evrolige, ukoliko do njega zaista dođe, ozbiljno bi uzdrmao evropsku košarku i potencijalno najavio velike promene, s obzirom na to da se radi o jednom od najvažnijih i najuticanijih klubova na starom kontinentu.

Madriđani, navodno, planiraju da se odreknu evroligaške A licence i da postanu deo projekta NBA Evropa kao jedan od 12 klubova osnivača.

Prema određenim procenama, vrednost klubova u projektu NBA Evropa za pet-šest godina će iznositi oko milijardu dolara.

Ono što NBA finansijski nudi je svakako primamljivo klubovima u Evropi. Mnogi od njih su odlučili da ostanu u Evroligi, a naredni period bi mogao da bude i te kako zanimljiv.

