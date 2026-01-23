ZEMLJOTRES I POČETAK KRAJA KOŠARKE U EVROPI KAKVU ZNAMO?! Real Madrid doneo šokantnu odluku - izlazi iz Evrolige! Poznat je i razlog
Real Madrid je, prema navodima koje je plasirao radio "COPE", doneo odluku da napusti Evroligu.
Odlazak Reala iz Evrolige, ukoliko do njega zaista dođe, ozbiljno bi uzdrmao evropsku košarku i potencijalno najavio velike promene, s obzirom na to da se radi o jednom od najvažnijih i najuticanijih klubova na starom kontinentu.
Madriđani, navodno, planiraju da se odreknu evroligaške A licence i da postanu deo projekta NBA Evropa kao jedan od 12 klubova osnivača.
Prema određenim procenama, vrednost klubova u projektu NBA Evropa za pet-šest godina će iznositi oko milijardu dolara.
Ono što NBA finansijski nudi je svakako primamljivo klubovima u Evropi. Mnogi od njih su odlučili da ostanu u Evroligi, a naredni period bi mogao da bude i te kako zanimljiv.
Bonus video: