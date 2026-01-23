Slušaj vest

Crveno-beli igraju četvrtu uzastopnu utakmicu u gostima, a pokušaće da dođu do treće vezane pobede pošto su prethodno zabeležili trijumfe u Milanu i Monaku.

Džordan Nvora je poručio šta je potrebno njegovom timu.

"Samo moramo da izađemo sa istom energijom, da igramo odbranu. Bolonja je jaka kod kuće. Moramo da pariramo njihovom intenzitetu i brzini, da igramo dobru odbranu, da trčimo i da na kraju izađemo kao pobednici", rekao je Nvora.

O utakmici je govorio i Ebuka Izundu, MVP 23. kola koji je protiv Monaka odigrao utakmicu karijere.

"Srećan sam što sam to dobio, ali sam isto tako srećan što mi je saigrač verovao i, naravno, verovao mi da budem u igri u tom trenutku i pomognem ekipi da dođe do pobede. To sada ostavljam iza sebe i pokušavam da se fokusiram na današnju utakmicu", rekao je Izundu i dodao:

"Mislim, dobro ih poznajemo još od prošlog puta kada smo igrali protiv njih. Dobar su tim. Imaju mnogo vrhunskih bekova koji mogu da uzimaju šuteve koji deluju ludo, ali su za njih u isto vreme dobri šutevi. Moramo da pokušamo da ih malo usporimo i da im onemogućimo da rade ono u čemu su najbolji, poput prodora kroz razdvajanje odbrane i brzih šuteva. Ako to uspemo da usporimo, mislim da ćemo imati dobru šansu da pobedimo utakmicu".

Crvena zvezda je pre utakmice na 10. mestu sa 13 pobeda i 10 poraza, dok je Virtus j11. sa 11 pobeda i 12 poraza.

