KARAMBOL NA TABELI EVROLIGE POSLE POBEDA CRVENE ZVEZDE I PARTIZANA! Tek sledi luda završnica - evo kako stoje večiti!
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde došli su do pobeda u 24. kolu Evrolige.
Zvezda je upisala treću vezanu pobedu u gostima, pošto su u Bolonji razbili Virtus sa 102:93, dok je Partizan nakon ludog preokreta savladao Hapoel - 104:101!
Stvari na tabeli sada stoje ovako, Zvezda se učinkom 14-10 osigurala u plej-inu u odnosu na Virtus, Dubai i Milano, dok se Partizan sa učinkom 8-16 konačno odlepio sa dna.
Evo i tabele!
