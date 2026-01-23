Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde došli su do pobeda u 24. kolu Evrolige.

Zvezda je upisala treću vezanu pobedu u gostima, pošto su u Bolonji razbili Virtus sa 102:93, dok je Partizan nakon ludog preokreta savladao Hapoel - 104:101!

Stvari na tabeli sada stoje ovako, Zvezda se učinkom 14-10 osigurala u plej-inu u odnosu na Virtus, Dubai i Milano, dok se Partizan sa učinkom 8-16 konačno odlepio sa dna.

 Evo i tabele!



