Povreda kapitena Partizana Vanje Marinkovića protiv Hapoela.
SAMO DA NIJE ONO NAJGORE PO VANJU KAPITENA! Svi sumnjaju na ovo! Prve reakcije iz Partizana ne obećavaju...
Košarkaši Partizana savladali su Hapoel iz Tel Aviva sa 104:101 u 24. kolu Evrolige.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja nije se oglasio posle meča pošto je prethodnoi isključen u produžetku, a u njegove cipele je uskočio Aca Matović.
Partizan - Hapoel Evroliga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia
On se, kao i svi, nada da kapiten Vanja Marinković nije doživeo tešku povredu, tj. onu najgoru - ahilove tetive:
- Veliki povratak i sjajna pobeda za nas. Nadam se da će sa Vanjom biti sve u redu, za sada nemamo prave informacije. Mnogo smo energije potrošili za ovaj povratak, moramo da se odmorimo - rekao je Matović.
