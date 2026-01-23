Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Hapoel iz Tel Aviva sa 104:101 u 24. kolu Evrolige.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja nije se oglasio posle meča pošto je prethodnoi isključen u produžetku, a u njegove cipele je uskočio Aca Matović.

On se, kao i svi, nada da kapiten Vanja Marinković nije doživeo tešku povredu, tj. onu najgoru - ahilove tetive:

- Veliki povratak i sjajna pobeda za nas. Nadam se da će sa Vanjom biti sve u redu, za sada nemamo prave informacije. Mnogo smo energije potrošili za ovaj povratak, moramo da se odmorimo - rekao je Matović.

